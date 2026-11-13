Гресь похвасталась успехом своей дочери, которая поступила в престижный вуз после неудачного теста

Девушка провалила решающий тест, но благодаря собственной настойчивости и мотивационным письмам получила приглашения сразу от трех университетов. В своем инстаграме мама опубликовала совместные фото с дочерью и рассказала, как все было.

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Катя два года целенаправленно готовилась стать психологом и нейропсихологом. Она усердно трудилась, и все выбранные университеты уже были готовы принять ее. Оставался последний шаг – сдать финальный тест на сверхвысокий балл, который по силам лишь 15% выпускников в мире. Но сдать экзамен так, как хотелось, не удалось.

Мама, пришли результаты. Я провалилась. Этих баллов не хватит ни для одного из университетов– призналась дочь.

Гресь отметила, что обычно сразу бросается решать любые проблемы, но на этот раз почувствовала необходимость просто поддержать дочь. Она заверила Катю, что будет на ее стороне при любом решении – будь то смена профессии или перерыв на год для отдыха.

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Несколько дней в семье вообще не говорили об учебе. А впоследствии девушка заявила, что попробует справиться сама. Она лично написала в университеты: честно объяснила, что растерялась на тесте из-за стресса, приложила свои школьные табели с высокими оценками и подробно изложила, почему так сильно хочет учиться именно в них. Такая смелость сработала – три из пяти вузов прислали ей приглашения. Сейчас Катя учится в престижном Йоркском университете в Великобритании.

Ярослава добавила: иногда первый отказ – это лишь начало пути, а детям в беде в первую очередь нужны не советы, а родительская вера и спокойствие.

В любви они могут черпать силы. В вере в них – вдохновение. В вашем спокойствии – уверенность, что у них обязательно все получится– подчеркнула Гресь.

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