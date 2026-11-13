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Гресь похвалилася успіхом доньки, яка вступила до престижного вишу після невдалого тесту

Софія Хомишин
Ярослава Гресь розповіла, де навчається її донька та як їй це вдалося попри провал на іспиті

Ярослава Гресь з донькою Катериною / Фото з інстаграм-сторінки yaroslava.gres

Піарниця та громадська діячка Ярослава Гресь поділилася зворушливою історією про вступ своєї 18-річної доньки Каті.

Дівчина провалила вирішальний тест, але завдяки власній наполегливості та мотиваційним листам отримала запрошення одразу від трьох університетів. У своєму інстаграмі мама опублікувала спільні фото з донькою та розповіла, як усе було.

 
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Катя два роки цілеспрямовано готувалася стати психологом і нейропсихологом. Вона старанно працювала, і всі обрані університети вже були готові її взяти. Залишався останній крок – скласти фінальний тест на надвисокий бал, який під силу лише 15% випускників у світі. Але скласти іспит так, як хотілося, не вдалося.

Мамо, прийшли результати. Я провалилася. Цих балів не вистачить для жодного з університетів– зізналася донька.

Гресь зазначила, що зазвичай одразу кидається розв'язувати будь-які проблеми, але цього разу відчула потребу просто підтримати дитину. Вона запевнила Катю, що буде на її боці за будь-якого рішення – чи то зміна професії, чи то пауза на рік для перепочинку.

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Кілька днів у родині взагалі не говорили про навчання. А згодом дівчина заявила, що спробує поборотися сама. Вона особисто написала в університети: чесно пояснила, що розгубилася на тесті через стрес, додала свої шкільні табелі з високими оцінками та детально розписала, чому так сильно хоче навчатися саме в них. Така сміливість спрацювала – три з п'яти вишів надіслали їй запрошення. Зараз Катя навчається у престижному Йоркському університеті у Великій Британії.

Ярослава додала: іноді перша відмова – це лише початок шляху, а дітям у біді найперше потрібні не поради, а батьківська віра та спокій.

У любові вони можуть взяти сили. У вірі в них – натхнення. У вашому спокої – впевненість, що в них обов'язково все вийде– наголосила Гресь.

Раніше ми також розповідали, де навчаються діти інших українських зірок.

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