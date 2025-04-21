Ада Роговцева вперше за довгий час показала фото з онуком-захисником та його родиною

Ада Роговцева поділилася новим знімком з нагоди Великодня. На фото вона постала зі своїм онуком, який служить у війську.

На знімку, опублікованому 20 квітня, поруч із 87-річною акторкою можна побачити не лише онука-військового, але і його дружину Вікторію Степанкову та їхнього малого сина – правнука Роговцевої. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку знаменитості.

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Так, на фото можна побачити, що більшість родини вдягнула на Великдень вишиванки – традиційний український одяг мали на собі сама Ада Миколаївна, Вікторія та її син. Олексій натомість був у чорній сорочці.

Що відомо про онука Ади Роговцевої, який в ЗСУ

Олексій Степанков-Ткаченко до початку повномасштабного вторгнення працював оператором-постановником, але після 24 лютого 2022 року прийняв рішення стати на захист України.

Раніше в інтерв'ю акторка розповідала про особливості спілкування з онуком, який пройшов через бойові дії. За її словами, навіть такий простий звук як утомлене зітхання "Уфффф" може викликати в Олексія асоціації зі свистом ворожих снарядів.

Відомо також, що добровольцем на війну з Росією пішов і зять Ади Роговцевої – Олексій Скляренко.

Інші члени родини беруть участь у волонтерській діяльності, допомагаючи країні в тилу.

Нагадаємо, нещодавно Ада Роговцева повідомила про смерть близької подруги.