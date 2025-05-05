Як за час кар'єри змінилась Адель, яка оголосила про паузу у творчості

Шанувальники британської співачки, яка збирає багатотисячні концерти, точно можуть помітити різницю в тому, як змінилась їхня улюблениця за час своєї кар'єри. Сьогодні, 5 травня, Адель виповнилось 37 років.

У 18 років почалась зіркова кар'єра співачки. Вона випустила сингл Hometown Glory до дебютного альбому та одразу ж набула популярності. У 2008 році вийшов перший альбом під назвою "19" й за три місяці він став "платиновим". Того ж року Адель вирішила підкорювати США й презентувала там свій дебютний альбом. Але це стало тільки маленьким початком великої кар'єри, пише Show 24.

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Як мінялась Адель упродовж кар'єри

Адель є володаркою 15 статуеток "Ґреммі" та 12 премій BRIT Awards, а також "Оскара". З виходом кожного нового альбому музичні критики відзначали значні зміни в її творчості. Такі експерименти тільки додали популярності зірці.

У 2012 році виконавиця записала Skyfall до фільму "007: Координати "Скайфолл", за що отримала "Золотий глобус" й "Оскар".

Adele – Skyfall: слухати пісню онлайн

Багато хто пам'ятає, що Адель не вирізнялась худорлявістю. Одного разу модельєр Карл Лагерфельд назвав співачку занадто гладкою для світу шоубізнесу, а потім надіслав їй сумочку як вибачення.

До прикладу, так знаменитість виглядала у 2008 році на церемонії Brit Awards у Лондоні.

Адель, 2008 рік / Getty images

Згодом виконавиця трохи схудла, змінила колір волосся та зробила дещо виразніші брови.

Однак кардинальний вплив на неї здійснило розлучення з чоловіком. Але близькі друзі виконавиці розповідають, що в цьому питанні допоміг син, якому потрібна здорова мама. У 2020 році співачка вразила кардинальними змінами у зовнішності. Вона схудла на 45 кілограмів. Зірка почала правильно харчуватись, відмовилась від шкідливих звичок і активно зайнялась спортом.

Зовнішній вигляд Адель зазнав феноменальних результатів. Така робота над собою ще й вплинула на творчість. У співачки додалось впевненості в собі, вона випустила новий альбом і вирушила в тур.

Адель у 2020 році / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, що виконавиця також полюбляла експериментувати з зачісками. Спершу вона надавала перевагу піднятому волоссю, замотаному в пишну зачіску.

Adele – Rolling in the Deep: дивіться відео онлайн

Тоді постала перед публікою в стилі 60-х, а згодом постригла каре та зробила трендове омбре.

Сьогодні Адель надає перевагу довгому волоссю зі світлими пасмами.

До слова, вперше після схуднення співачка поділилась фото у купальнику. Це ж, своєю чергою, демонструє, наскільки впевненішою в собі стала знаменитість.

Особисте життя

У 2011 році Адель вийшла заміж за старшого від неї на 13 років власника інвестиційно-холдингової компанії Саймона Конеккі, а через рік у пари народився син Анджело. Співачка майже не ділиться інформацією про особисте життя, тому як жило подружжя до 2019 року невідомо. Через вісім років подружнього життя пара розлучилась.

Тоді ж Адель заявила, що бере творчу павзу, бо хоче подбати про сина. Ця новина стала шоком для шанувальників. Коли виконавиця все ж повернулась в публічну площину, виявилось, що її серце вже зайнято. Обранцем став спортивний агент Річ Пол.

Пара познайомилась на вечірці, коли сама співачка була трішки п'яною. У інтерв'ю Адель наголошувала, що саме у стосунках з Річем полюбила себе.

На одному з концертів у Мюнхені виконавиця підтвердила, що виходить заміж. У липні спортивний агент Річ освідчився артистці в її рідному місті – у Лондоні. Інсайдер повідомляв, що гучне весілля зірок, ймовірно, відбудеться наприкінці 2025 року.

Адель повідомила, що виходить заміж: дивіться відео онлайн

А чи знали ви, що деякі зірки зруйнували стереотипи кохання, віднайшовши другу половинку після 40 років.

Що сьогодні планує робити Адель

Наприкінці листопада виконавиця дала останній концерт у Лас-Вегасі й зі сльозами на очах попрощалася з шанувальниками. З того моменту вона пішла зі сцени на невизначений період.

У мене взагалі немає жодних планів на нову музику. Я хочу зробити велику перерву після цього і думаю, що хочу зайнятися іншими творчими речами. Просто на якийсь час,

– заявила Адель.

Адель також поділилась, що сумує за часами, коли була нікому невідомою. Виконавицю навіть вражає той факт, що людям подобається її голос і пісні.

Наприкінці жовтня співачка зізналась, що страждає від серйозної вушної інфекції. Усе почалося у серпні, коли вона проживала у Мюнхені. Це інфекція, яку викликають рідкісні бактерії. Захворювання спричинило не тільки жахливий дискомфорт, але й часткову втрату слуху на ліве вухо. Адель шокувала зізнанням, що цей досвід був настільки нестерпним, що їй "кілька разів хотілося відрізати собі вухо".