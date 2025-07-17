Невістка й онука Роговцевої чуттєво привітали її з 88-річчям і показали рідкісні фото акторки
- 16 липня Ада Роговцева відсвяткувала 88-й день народження, отримавши привітання від родини, включаючи дружину онука Вікторію Степанкову та онуку Дарину.
- Вікторія та Дарина поділилися рідкісними фотографіями акторки, висловивши теплі слова і захоплення її людяністю та любов'ю.
16 липня легендарна українська акторка Ада Роговцева відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 88 років.
Зі святом Аду Миколаївну привітали дружина онука акторки Олексія, Вікторія Степанкова, та онука Дарина – донька покійного сина Роговцевої Костянтина. Вони також поділились фотографіями жінки, передає Show 24.
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Вікторія Степанкова привітала Аду Роговцеву з 88-річчям та опублікувала на своїй інстаграм-сторінці серію рідкісних світлини з акторкою. Режисерка додала дві чорно-білі фотографії, на яких жінка зовсім молода.
Ада Роговцева. Мій компас людяності, краси й гідності. 88. Многая літа,
– написала Вікторія.
Ада Роговцева / Фото з інстаграму Вікторії Степанкової
Теплі слова про акторку написала і її онука Дарина – донька покійного сина Роговцевої Костянтина. Дівчина також поділилась спільною чорно-білою фотографією з бабусею, де вони позують усміхненими.
Я з дитинства відокремлюю Аду Миколаївну як митця і мою Аду. Нашу! Це два світи. І обидва абсолютно довершені. Мені не описати, наскільки вона дивовижний друг, мати, бабуся. Неможливо описати, скільки в її серці любові. До всіх і до всього. Так оберігати, переживати й проживати з кожним усі миті. Настільки вкладати серце у кожен прояв, в кожну дрібницю, що робить. Любов в деталях. Ада є любов, бо складається з мільйонів деталей,
– зазначила Дарина.
Нагадаємо, раніше Ада Роговцева показала архівне фото покійного сина Костянтина.