Зі святом Аду Миколаївну привітали дружина онука акторки Олексія, Вікторія Степанкова, та онука Дарина – донька покійного сина Роговцевої Костянтина. Вони також поділились фотографіями жінки, передає Show 24.

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Вікторія Степанкова привітала Аду Роговцеву з 88-річчям та опублікувала на своїй інстаграм-сторінці серію рідкісних світлини з акторкою. Режисерка додала дві чорно-білі фотографії, на яких жінка зовсім молода.

Ада Роговцева. Мій компас людяності, краси й гідності. 88. Многая літа,

– написала Вікторія.

Ада Роговцева / Фото з інстаграму Вікторії Степанкової

Теплі слова про акторку написала і її онука Дарина – донька покійного сина Роговцевої Костянтина. Дівчина також поділилась спільною чорно-білою фотографією з бабусею, де вони позують усміхненими.

Ада Роговцева з онукою Дариною / Фото з інстаграму дівчини

Я з дитинства відокремлюю Аду Миколаївну як митця і мою Аду. Нашу! Це два світи. І обидва абсолютно довершені. Мені не описати, наскільки вона дивовижний друг, мати, бабуся. Неможливо описати, скільки в її серці любові. До всіх і до всього. Так оберігати, переживати й проживати з кожним усі миті. Настільки вкладати серце у кожен прояв, в кожну дрібницю, що робить. Любов в деталях. Ада є любов, бо складається з мільйонів деталей,

– зазначила Дарина.

Онука Ади Роговцевої про акторку / Фото з інстаграму Дарини Степанкової

Нагадаємо, раніше Ада Роговцева показала архівне фото покійного сина Костянтина.