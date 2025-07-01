У 13 роковини смерті сина акторка опублікувала архівне фото. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ади Роговцевої.

До слова Під час вагітності та в бомбосховищі: Леся Нікітюк показала фото, яких раніше не було в мережі

Акторка поділилась світлиною, на якій зберігся зворушливий сімейний момент. Ада Миколаївна притулилась до сина, а він лагідно тримав її за плечі.

1-го липня 2012 року день смерті мого сина,

– написала Ада Роговцева.



Ада Роговцева з сином / Фото з інстаграму Ади Роговцевої

Що відомо про сина Ади Роговцевої

Костянтин Степанков народився у 1962 році. Він був первістком Ади Роговцевої та її чоловіка Костянтина. Зі шкільних років хлопець проявляв цікавість до мистецтва, тому пішов стопами батьків.

Костянтин навчався у Київському інституті театрального мистецтва Карпенка-Карого. Після здобуття освіти працював режисером. Зокрема, поставив бенефісну виставу "Благо-дарю" на сцені театру імені Лесі Українки.

Окрім кіносфери, Костянтин Степанков працював у Міжнародній академії екології. Він був залучений до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Син Ади Роговцевої помер у 49 років від раку. Хворобу виявили надто пізно. Костянтина поховали поруч з батьком.