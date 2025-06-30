Ведуча та блогерка Леся Нікітюк спершу тримала вагітність і народження сина у секреті, тому лиш тепер поділилась з фанами важливими фото. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До слова Леся Нікітюк показала свою фігуру через тиждень після пологів: який вигляд має ведуча

Ведуча опублікувала серію фото, яких раніше не показувала підписникам. Вона показала інтимне фото, яке зробила під час вагітності, а також кадр з пологового будинку, де позує усміхненою, а поряд – обранець Дмитро Бабчук з новонародженим сином на руках.



Леся Нікітюк під час вагітності / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк після пологів / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк також показала, що разом з малюком їй доводилось ховатися у бомбосховищі від російських обстрілів.

У серію потрапили й інші зворушливі світлини.

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– поділилась Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк показала фото, яких не було в мережі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк стала мамою