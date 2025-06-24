Леся Нікітюк опублікувала своє фото у новому статусі. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Важливо Страшна ніч, – Леся Нікітюк розповіла, як з новонародженим сином ховалася від балістичних ракет

Ведуча показала, який вигляд має її фігура після пологів. На фото вона позувала у нічній сорочці й демонструвала ледь помітний животик.

"Я і мій післяпологовий живіт", – лаконічно прокоментувала світлину Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіз Лесі Нікітюк

Також блогерка розповіла про три речі, які найбільше лякали її під час вагітності. Вона додала, що їй вдалось оминути різних ускладнень, розтяжок і токсикозу.

"Три моменти, які мене страшенно лякали під час вагітності: тіктоки вагітних жінок і всього, що пов'язано з вагітністю, джинси з гумкою для вагітних, раз на місяць телефонувала мама Кет і казала, що в мене от-от розпухне ніс. Вага, розтяжки, токсикоз, варикоз і все, що там далі з закінченням на "оз" і на "ой" – мене не лякало. Тому цього й нема", – поділилась Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіз Лесі Нікітюк

Нагадаємо, Леся Нікітюк вперше стала мамою 15 червня. Це символічна дата, на яку цього року припав День батька. Вона сповістила новину через кілька днів та поділилась першими фото з малюком після виписки з пологового.