Леся Никитюк опубликовала свое фото в новом статусе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Ведущая показала, как выглядит ее фигура после родов. На фото она позировала в ночной рубашке и демонстрировала едва заметный животик.

"Я и мой послеродовой живот", – лаконично прокомментировала фотографию Леся Никитюк.



Леся Никитюк / Фото из инстаграм-сториз Леси Никитюк

Также блогер рассказала о трех вещах, которые больше всего пугали ее во время беременности. Она добавила, что ей удалось избежать различных осложнений, растяжек и токсикоза.

"Три момента, которые меня очень пугали во время беременности: тиктоки беременных женщин и всего, что связано с беременностью, джинсы с резинкой для беременных, раз в месяц звонила мама Кэт и говорила, что у меня вот-вот распухнет нос. Вес, растяжки, токсикоз, варикоз и все, что там дальше с окончанием на "оз" и на "ой" – меня не пугало. Поэтому этого и нет", – поделилась Леся Никитюк.



Леся Никитюк / Фото из инстаграм-сториз Леси Никитюк

Напомним, Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня. Это символическая дата, на которую в этом году пришелся День отца. Она сообщила новость через несколько дней и поделилась первыми фото с малышом после выписки из роддома.