Після розриву з нареченою: Ахтем Сеітаблаєв закрутив новий роман

Відомий український режисер Ахтем Сеітаблаєв поділився подробицями особистого життя.

Він розкрив нові стосунки та вперше розповів, якою є його обраниця. Про це Сеітаблаєв сказав в коментарі для проєкту "Наодинці з гламуром".

За словами митця, знайомство з коханою відбулося під час одного з кінопоказів, а його дівчина не пов'язана з акторством чи журналістикою. Ахтем зазначив, що вона є громадською діячкою і дещо молодша за нього.

В особистому житті в мене все гаразд. Звичайно, я закоханий. Вона мудра, вона розумна, вона працьовита, вона красива, з нею надійно,

– відверто зізнався Сеітаблаєв.

Наразі режисер не називає ім'я жінки, однак каже, що не хоче надовго залишати цю історію в тіні. Він додав, що за слушної нагоди представить свою кохану публіці.

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Що відомо про особисте життя Ахтема Сеітаблаєва

У квітні 2023 року режисер уперше публічно підтвердив стосунки з Мар'яною Боцвинюк, а у вересні того ж року пара оголосила про заручини. Згодом ця історія завершилася, і в липні 2024 року вони повідомили про розрив.

До цього режисер понад десять років був в офіційному шлюбі з продюсеркою Іванною Дядюрою.

Раніше ми писали про те, чому завершилися останні стосунки Ахтема Сеітаблаєва.