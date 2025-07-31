У новому інтерв'ю Аліні Доротюк Ахтем Сеітаблаєв детальніше прокоментував, що стало причиною розриву. Про це повідомляє Show 24.

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Режисер підтвердив, що буває доволі жорстоким. Однак у стосунках він готовий віддати все – кохання, увагу, підтримку. Але так само очікує того самого у свій бік. Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що в останніх стосунках перейшов межу.

Я не збираюся нікого принижувати, я не шукаю у стосунках владарювання. Такий досвід у мене був. Я ненавиджу себе у такі моменти. Коли люди сходяться, то їм має бути краще від цього, аніж коли вони не разом. Якщо їм не краще, то навіщо це все? Це грає в обидва боки,

– зазначив актор.

Сеітаблєв уточнив, що саме він поставив крапку в останніх стосунках. Через невпевненість у собі він зрозумів, що починає тиснути на кохану людину.

"Я почав відчувати, що точно тисну на людину. І це, найімовірніше, від власної невпевненості, невіри в себе. Тільки не забуваймо, що невпевненість у чоловікові здебільшого виникає не від того, що він у собі невпевнений. Це жінка, яка поруч із ним, продукує та формує цю невпевненість", – поділився режисер.

На думку Ахтема Сеітаблаєва, невпевненість у людині з'являється від умов, які створює його партнер. Тим паче коли ця людина була вихована у правильних цінностях.

Ми можемо багато з вами розмірковувати про техніки маніпуляції, психологічну нестабільність, емоційні гойдалки. Я 30 років режисер, я створюю такі історії. Тільки створюю їх у театрі й в кіно. Я не хочу такого у житті. Я брехню відчуваю шкірою. Так, зі мною непросто. Але я точно вдячний. Я можу бути вдячний,

– підсумував режисер.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв у квітні 2023 року вперше публічно зізнався, що перебуває у нових стосунках з Мар'яною Боцвинюк. Вже у вересні пара заручилася. Однак у липні 2024 вони оголосили, що вже не разом. До цього Сеітаблаєв понад 10 років був у шлюбі з Іванною Дядюрою.