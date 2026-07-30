Он рассказал о новых отношениях и впервые поделился подробностями о своей избраннице. Об этом Сеитаблаев сообщил в комментарии для проекта "Наедине с гламуром".

По словам режиссера, знакомство с возлюбленной произошло во время одного из кинопоказов, а его девушка не связана ни с актерским ремеслом, ни с журналистикой. Ахтем отметил, что она является общественной деятельницей и немного моложе его.

В личной жизни у меня все в порядке. Конечно, я влюблен. Она мудрая, она умная, она трудолюбивая, она красивая, с ней надежно,

– откровенно признался Сеитаблаев.

Пока режиссер не называет имя женщины, однако говорит, что не хочет надолго оставлять эту историю в тени. Он добавил, что при удобном случае представит свою возлюбленную публике.

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Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева

В апреле 2023 года режиссер впервые публично подтвердил отношения с Марьяной Боцвинюк, а в сентябре того же года пара объявила о помолвке. Впоследствии эта история завершилась, и в июле 2024 года они сообщили о разрыве.

До этого режиссер более десяти лет находился в официальном браке с продюсером Иванной Дядюрой.

Ранее мы писали о том, почему закончились последние отношения Ахтема Сеитаблаева.