Відомий український актор одружився в США і показав яскраві фото з весілля

Український актор Богдан Юсипчук, який виїхав за кордон, – вже не холостяк. Чоловік зіграв весілля з коханою Веронікою у Санта Барбарі в Каліфорнії.

Актор і ведучий повідомив про важливу подію у житті на своїй сторінці. Він також показав фото й відео з весілля.

Богдан Юсипчук розписався з обраницею Веронікою 11 січня у місті Санта Барбара, в елітному готелі Ritz-Carlton Bacara.

Тепер в питанні моєї участі в будь-якому любовному реаліті-шоу можна ставити жирну крапку. Передаю холостяцьку естафету такому авантюристу, яким був колись я. Тепер в мене інші мрії і цілі. Не менш авантюрні, просто в іншому статусі й іншому рівні,

– поділився актор.

Наречений у день весілля постав у вишуканому чорному костюмі, а його обраниця одягнула подовжений піджак, блискучий ліф з камінцями й завершила весільний образ аксесуарами. Святкування відбулося в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

Богдан Юсипчук одружився з коханою / Фото з інстаграму Богдана Юсипчука

Додамо, Богдан Юсипчук перебуває у стосунках з Веронікою понад 4 роки. Дівчина родом з Вінниці. Пара заручилась у березні 2024 року.

Що відомо про Богдана Юсипчука?