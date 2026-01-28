Відомий український актор одружився в США і показав яскраві фото з весілля
- Український актор Богдан Юсипчук одружився з Веронікою у Санта Барбарі, Каліфорнія, 11 січня.
- Пара була у стосунках понад 4 роки, а заручилася у березні 2024 року.
Український актор Богдан Юсипчук, який виїхав за кордон, – вже не холостяк. Чоловік зіграв весілля з коханою Веронікою у Санта Барбарі в Каліфорнії.
Актор і ведучий повідомив про важливу подію у житті на своїй сторінці. Він також показав фото й відео з весілля.
Богдан Юсипчук розписався з обраницею Веронікою 11 січня у місті Санта Барбара, в елітному готелі Ritz-Carlton Bacara.
Тепер в питанні моєї участі в будь-якому любовному реаліті-шоу можна ставити жирну крапку. Передаю холостяцьку естафету такому авантюристу, яким був колись я. Тепер в мене інші мрії і цілі. Не менш авантюрні, просто в іншому статусі й іншому рівні,
– поділився актор.
Наречений у день весілля постав у вишуканому чорному костюмі, а його обраниця одягнула подовжений піджак, блискучий ліф з камінцями й завершила весільний образ аксесуарами. Святкування відбулося в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.
Богдан Юсипчук одружився з коханою / Фото з інстаграму Богдана Юсипчука
Додамо, Богдан Юсипчук перебуває у стосунках з Веронікою понад 4 роки. Дівчина родом з Вінниці. Пара заручилась у березні 2024 року.
Що відомо про Богдана Юсипчука?
- Богдан Юсипчук – український актор, ведучий і володар титулу "Містер Україна". Відомий фільмами й серіалами "Одного разу під Полтавою", "Гвардія", "Тіні забутих предків".
- На початку повномасштабної війни чоловік волонтерив, їздив з благодійними турами, допомагав зі зборами на ЗСУ і, що цікаво, засуджував тих, хто хизується відпочинком за кордоном.
- Але вже у серпні 2022 показався з українським прапором на Балі, куди приїхав для конкурсу "Man of the year". Також дав інтерв'ю російською мовою для каналу Bartosz Nafalski, чим неприємно здивував фанів. Згодом стало зрозуміло, що чоловік переїхав до США.
- Богдан Юсипчук часто згадує про Україну у своїх соцмережах, однак у коментарях його нерідко критикують через виїзд за кордон.