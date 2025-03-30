За два дні до дня народження: з життя пішов зірка "Доктора Кілдера" Річард Чемберлен

У віці 90 років помер актор Річард Чемберлен, відомий своїми ролями в культових серіалах "Доктор Кілдер", "Сьоґун"(1980) та "Ті що співають у терені".

Легенда американського кіно пішов з життя 29 березня на Гаваях. Цю сумну звістку журналістам підтвердив публіцист Харлан Болл. Повідомляє Show 24 з посилання на видання Variety.

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Річард Чемберлен помер о 23:15 за гавайським часом у місті Вайманало через ускладнення після перенесеного інсульту.

Наш улюблений Річард зараз з ангелами. Він вільний і ширяє для тих, кого ми любили перед нами. Які ми були щасливі, що знали таку дивовижну та люблячу душу,

– повідомив партнер актора Мартін Раббетт.

Що відомо про Річарда Чемберлена