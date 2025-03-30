Легенда американського кіно пішов з життя 29 березня на Гаваях. Цю сумну звістку журналістам підтвердив публіцист Харлан Болл. Повідомляє Show 24 з посилання на видання Variety.

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Річард Чемберлен помер о 23:15 за гавайським часом у місті Вайманало через ускладнення після перенесеного інсульту.

Наш улюблений Річард зараз з ангелами. Він вільний і ширяє для тих, кого ми любили перед нами. Які ми були щасливі, що знали таку дивовижну та люблячу душу,
– повідомив партнер актора Мартін Раббетт.

Що відомо про Річарда Чемберлена

  • Джордж Річард Чемберлен народився 31 березня 1934 року в Лос-Анджелесі. Вивчав живопис у коледжі, але після служби в армії вирішив стати актором. Світову популярність здобув завдяки ролі в серіалі "Доктор Кілдер" (1961-1966), який приніс йому "Золотий глобус".
  • У 1968 році вразив театральних критиків своїм виконанням ролі Гамлета в Англії. Новий розквіт його кар'єри відбувся у 1980-х з ролями в міні-серіалах "Сьоґун", "Ті що співають у терені" та інших.
  • Чемберлен у 2003 році опублікував автобіографічну книгу "Розбита любов", де відверто розповів про свою гомосексуальність. З середини 1970-х він перебував у стосунках з актором і продюсером Мартіном Раббеттом.
  • В останні роки життя Чемберлен повернувся до заняття живописом, створюючи картини, що відображали його філософські погляди.