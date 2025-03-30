Легенда американского кино ушел из жизни 29 марта на Гавайях. Эту печальную весть журналистам подтвердил публицист Харлан Болл. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Variety.
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Ричард Чемберлен умер в 23:15 по гавайскому времени в городе Вайманало из-за осложнений после перенесенного инсульта.
Наш любимый Ричард сейчас с ангелами. Он свободен и парит для тех, кого мы любили перед нами. Какие мы были счастливы, что знали такую удивительную и любящую душу,
– сообщил партнер актера Мартин Раббетт.
Что известно о Ричарде Чемберлене
- Джордж Ричард Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. Изучал живопись в колледже, но после службы в армии решил стать актером. Мировую известность получил благодаря роли в сериале "Доктор Килдер" (1961-1966), который принес ему "Золотой глобус".
- В 1968 году поразил театральных критиков своим исполнением роли Гамлета в Англии. Новый расцвет его карьеры состоялся в 1980-х с ролями в мини-сериалах "Сегун", "Поющие в терновнике" и других.
- Чемберлен в 2003 году опубликовал автобиографическую книгу "Разбитая любовь", где откровенно рассказал о своей гомосексуальности. С середины 1970-х он состоял в отношениях с актером и продюсером Мартином Раббеттом.
- В последние годы жизни Чемберлен вернулся к занятию живописью, создавая картины, отражавшие его философские взгляды.