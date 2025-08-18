На 88-му році життя відійшов у вічність легендарний британський актор Теренс Стемп. Він став відомим завдяки ролям у культових стрічках "Супермен" (1978), "Дім дивних дітей міс Сапсан", "Завжди кажи "Так"" та багатьох інших.

Сумну новину підтвердила його родина. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Reuters.

Теренс помер вранці 17 серпня. У заяві близькі актора наголосили, що Стемп залишив по собі велику творчу спадщину – як акторську, так і літературну.

Його роботи ще довго надихатимуть людей. Просимо поважати приватність нашої родини у цей важкий час,

– зазначили рідні Теренса.

Що відомо про Теренса Стемпа?