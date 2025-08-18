Укр Рус
18 серпня, 09:19
Помер культовий британський актор Теренс Стемп

Софія Хомишин
Основні тези
  • Теренс Стемп, відомий британський актор, помер на 88-му році життя, залишивши за собою велику творчу спадщину.
  • Стемп здобув славу завдяки ролям у фільмах "Супермен", "Супермен-2", "Дім дивних дітей міс Сапсан" та інших, і навіть був номінований на "Оскар" за роль у "Біллі Бад".

На 88-му році життя відійшов у вічність легендарний британський актор Теренс Стемп. Він став відомим завдяки ролям у культових стрічках "Супермен" (1978), "Дім дивних дітей міс Сапсан", "Завжди кажи "Так"" та багатьох інших.

Сумну новину підтвердила його родина. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Reuters.

Теренс помер вранці 17 серпня. У заяві близькі актора наголосили, що Стемп залишив по собі велику творчу спадщину – як акторську, так і літературну. 

Його роботи ще довго надихатимуть людей. Просимо поважати приватність нашої родини у цей важкий час,
– зазначили рідні Теренса.

Що відомо про Теренса Стемпа? 

  • Він почав акторську кар'єру в Лондоні у 1960-х.
  • Уже перша його велика роль у фільмі "Біллі Бад" (1962) принесла номінацію на "Оскар" і "Золотий глобус".
  • Світову славу він здобув завдяки стрічкам "Супермен" та "Супермен-2", де зіграв генерала Зода. Йому навіть пропонували стати Джеймсом Бондом, але через творчі розбіжності роль дісталася іншому актору.
  • На деякий час Стемп залишив кіно, подорожував світом і жив в Індії, де займався йогою. У 1994-му він повернувся в кіно з яскравою роллю у стрічці "Пригоди Прісцилли, королеви пустелі".
  • Актор був одружений з Елізабет О'Рурк (2002–2008) та мав роман із моделлю Джин Шрімптон. Дітей у нього не було.
  • За понад півстоліття Стемп зіграв у більш ніж 120 фільмах і залишив по собі спадщину як один із найхаризматичніших акторів британського та світового кіно.