18 серпня, 09:19
Помер культовий британський актор Теренс Стемп
Основні тези
- Теренс Стемп, відомий британський актор, помер на 88-му році життя, залишивши за собою велику творчу спадщину.
- Стемп здобув славу завдяки ролям у фільмах "Супермен", "Супермен-2", "Дім дивних дітей міс Сапсан" та інших, і навіть був номінований на "Оскар" за роль у "Біллі Бад".
На 88-му році життя відійшов у вічність легендарний британський актор Теренс Стемп. Він став відомим завдяки ролям у культових стрічках "Супермен" (1978), "Дім дивних дітей міс Сапсан", "Завжди кажи "Так"" та багатьох інших.
Сумну новину підтвердила його родина. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Reuters.
Теренс помер вранці 17 серпня. У заяві близькі актора наголосили, що Стемп залишив по собі велику творчу спадщину – як акторську, так і літературну.
Його роботи ще довго надихатимуть людей. Просимо поважати приватність нашої родини у цей важкий час,
– зазначили рідні Теренса.
Що відомо про Теренса Стемпа?
- Він почав акторську кар'єру в Лондоні у 1960-х.
- Уже перша його велика роль у фільмі "Біллі Бад" (1962) принесла номінацію на "Оскар" і "Золотий глобус".
- Світову славу він здобув завдяки стрічкам "Супермен" та "Супермен-2", де зіграв генерала Зода. Йому навіть пропонували стати Джеймсом Бондом, але через творчі розбіжності роль дісталася іншому актору.
- На деякий час Стемп залишив кіно, подорожував світом і жив в Індії, де займався йогою. У 1994-му він повернувся в кіно з яскравою роллю у стрічці "Пригоди Прісцилли, королеви пустелі".
- Актор був одружений з Елізабет О'Рурк (2002–2008) та мав роман із моделлю Джин Шрімптон. Дітей у нього не було.
- За понад півстоліття Стемп зіграв у більш ніж 120 фільмах і залишив по собі спадщину як один із найхаризматичніших акторів британського та світового кіно.