18 августа, 09:19
Умер культовый британский актер Теренс Стэмп
Основні тези
- Теренс Стэмп, известный британский актер, умер на 88-м году жизни, оставив за собой большое творческое наследие.
- Стэмп снискал славу благодаря ролям в фильмах "Супермен", "Супермен-2", "Дом странных детей мисс Сапсан" и других, и даже был номинирован на "Оскар" за роль в "Билли Бад".
На 88-м году жизни отошел в вечность легендарный британский актер Теренс Стэмп. Он стал известным благодаря ролям в культовых лентах "Супермен" (1978), "Дом странных детей мисс Сапсан", "Всегда говори "Да"" и многих других.
Печальную новость подтвердила его семья. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Reuters.
Теренс умер утром 17 августа. В заявлении близкие актера отметили, что Стемп оставил после себя большое творческое наследие – как актерское, так и литературное.
Его работы еще долго будут вдохновлять людей. Просим уважать приватность нашей семьи в это трудное время,
– отметили родные Теренса.
Что известно о Теренсе Стэмпе?
- Он начал актерскую карьеру в Лондоне в 1960-х.
- Уже первая его большая роль в фильме "Билли Бад" (1962) принесла номинацию на "Оскар" и "Золотой глобус".
- Мировую славу он получил благодаря лентам "Супермен" и "Супермен-2", где сыграл генерала Зода. Ему даже предлагали стать Джеймсом Бондом, но из-за творческих разногласий роль досталась другому актеру.
- На некоторое время Стэмп оставил кино, путешествовал по миру и жил в Индии, где занимался йогой. В 1994-м он вернулся в кино с яркой ролью в ленте "Приключения Присциллы, королевы пустыни".
- Актер был женат на Элизабет О'Рурк (2002–2008) и имел роман с моделью Джин Шримптон. Детей у него не было.
- За более чем полвека Стэмп сыграл в более чем 120 фильмах и оставил после себя наследие как один из самых харизматичных актеров британского и мирового кино.