На 88-м году жизни отошел в вечность легендарный британский актер Теренс Стэмп. Он стал известным благодаря ролям в культовых лентах "Супермен" (1978), "Дом странных детей мисс Сапсан", "Всегда говори "Да"" и многих других.

Печальную новость подтвердила его семья. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Reuters.

Теренс умер утром 17 августа. В заявлении близкие актера отметили, что Стемп оставил после себя большое творческое наследие – как актерское, так и литературное.

Его работы еще долго будут вдохновлять людей. Просим уважать приватность нашей семьи в это трудное время,

– отметили родные Теренса.

Что известно о Теренсе Стэмпе?