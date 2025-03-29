Пройшла психіатричну лікарню, – українська акторка відверто розповіла про боротьбу з депресією

Акторка й волонтерка Анастасія Пустовіт повідомила, що вилікувалася від депресії. Вона поділилась деталями цього шляху та що саме допомогло їй побороти хворобу.

Анастасія Пустовіт поділилась своїм досвідом з шанувальниками. Вона вперше розповіла, що їй діагностували важку депресію, тривожний розлад та ПТСР (посттравматичний синдром), пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Я пройшла і психіатра, і психотерапевта, і психіатричну лікарню. Мені не страшно це писати й мало того, я б хотіла зняти з цих слів табуйованість. Якщо ти лягла в психіатричну лікарню, то це автоматично означає, що ти довічно борешся з клеймом психа. Неправда. Це треба тим, хто так, як і я, бореться зі смертельною хворобою,

– розповіла акторка.

Анастасія додала, що вважає депресію "смертельним захворюванням". Вона вирішила лягти в лікарню після того, як у неї з'явилися плани суїциду.

"Депресія робить з твого мозку ворога. Реальність, яку малює ця хвороба, викривлена. Ти не просто себе ненавидиш, ти вважаєш себе тягарем, лишнім елементом у світі, якому терміново треба закінчити існування", – зауважила Пустовіт.

Акторка припускає, що могла хворіти на депресію ще до війни. А з волонтерством додалась тривога та ПТСР. Та зараз Анастасії вдалося подолати ці труднощі.

Я для себе найважливіша людина зараз. Нарешті самоідентичність укріпилась і стала цілісною. Я захоплююсь собою, яка я є зараз. Я не закінчую терапію остаточно. Я починаю новий шлях, де нарешті зародились нові сенси,

– додала волонтерка.

Анастасія Пустовіт звернулась до підписників та закликала не боятися звертатись за допомогою та давати собі час на відпочинок.

У коментарях акторку підтримали шанувальники, друзі та колеги. Зокрема й співачка Марина KRUTЬ, яка теж поборола депресію. Кілька місяців тому співачка розповідала, що вирішила не вступати в стосунки з чоловіками, поки не вийде з хвороби.