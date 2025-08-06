6 серпня відбулася прем'єра другого сезону популярного серіалу "Венздей". Щоб представити нові серії глядачам по всьому світу, 26 акторів і творців шоу вирушили у масштабне промотурне Doom Tour.

Одна з головних зірок серіалу, Емма Маєрс, привернула увагу своїм елегантним образом на прем'єрі в Нью-Йорку, пише Show 24.

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Акторка з'явилася у вишуканій двокольоровій сукні з глибоким V-подібним вирізом. Верх сукні – білого кольору з тонкими бретелями, низ – довгий, прямий і чорний, у підлогу. Стриманий силует і монохромна палітра створюють витончений та стильний образ.

Емма Майерс / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що подібний дизайн можна знайти й в асортименті українського бренду Anna October (колекція Весна/Літо 2025).

Сукні Anna October / Скриншоти з сайту

Їхня сукня Terrin – це сучасна інтерпретація королівської елегантності. Модель має довгу спідницю, універсальний косий крій, регульовані бретелі на зав'язках і глибокий виріз, що підкреслює зону декольте. На сайті зазначено, що під час створення дизайнерка надихалася образом Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані", але переосмислила його по-сучасному.

Напередодні наша редакція також писала про ефектний образ Дженни Ортеги, яка виконує роль Венздей в серіалі.



