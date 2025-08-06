Одна из главных звезд сериала, Эмма Майерс, привлекла внимание своим элегантным образом на премьере в Нью-Йорке, пишет Show 24.

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Актриса появилась в изысканном двухцветном платье с глубоким V-образным вырезом. Верх платья – белого цвета с тонкими бретелями, низ – длинный, прямой и черный, в пол. Сдержанный силуэт и монохромная палитра создают утонченный и стильный образ.

Эмма Майерс / Скриншот из инстаграм-сторис

Интересно, что подобный дизайн можно найти и в ассортименте украинского бренда Anna October (коллекция Весна/Лето 2025).

Платья Anna October / Скриншоты с сайта

Их платье Terrin – это современная интерпретация королевской элегантности. Модель имеет длинную юбку, универсальный косой крой, регулируемые бретели на завязках и глубокий вырез, подчеркивающий зону декольте. На сайте указано, что при создании дизайнер вдохновлялась образом Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани", но переосмыслила его по-современному.

Накануне наша редакция также писала о эффектный образ Дженны Ортеги, которая исполняет роль Венздей в сериале.