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Show24 Українські зірки Віталіна Біблів розсекретила чоловіка та ніжно привітала його з днем народження
31 травня, 13:02
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Віталіна Біблів розсекретила чоловіка та ніжно привітала його з днем народження

Христина Кобак
Основні тези
  • Акторка Віталіна Біблів розсекретила чоловіка Володимира Садівничого, ніжно привітавши його з днем народження в інстаграмі.
  • Біблів зазначила, що береже сімейне життя, рідко згадуючи чоловіка публічно, але підкреслює їхню близькість та відкритість у стосунках.

Українська акторка Віталіна Біблів нещодавно розсекретила, що вийшла заміж, а тепер показала зворушливу світлину з ним. Особливу публікацію акторка зробила з нагоди дня народження обранця.

Світлину Віталіна поширила на особистій сторінці в інстаграмі, пише Show24. Хоч акторка тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей, але свято коханого оминути увагою не могла. 

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На фотографії, яку акторка поширила в мережі, вони з коханим тримаються за руки. 

З днем народження, мій янгол-охоронець, 
– з ніжністю написала під фото Біблів. 

Обличчя чоловіка на фото не видно, але вона позначила його у дописі. Обранцем Віталіни став Володимир Садівничий. Раніше закохані вже поширювали в мережі спільні світлини.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка зізнавалась, що дуже береже сімейне життя. Віталіна рідко згадує на публіці про чоловіка та їхні стосунки, однак не приховує, що вони не лише закохані, а й друзі. Пара проговорює абсолютно все, між ними немає ніяких секретів. На думку Віталіни, саме так і має бути в подружжі. 