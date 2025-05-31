Світлину Віталіна поширила на особистій сторінці в інстаграмі, пише Show24. Хоч акторка тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей, але свято коханого оминути увагою не могла.

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На фотографії, яку акторка поширила в мережі, вони з коханим тримаються за руки.

З днем народження, мій янгол-охоронець,

– з ніжністю написала під фото Біблів.

Обличчя чоловіка на фото не видно, але вона позначила його у дописі. Обранцем Віталіни став Володимир Садівничий. Раніше закохані вже поширювали в мережі спільні світлини.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка зізнавалась, що дуже береже сімейне життя. Віталіна рідко згадує на публіці про чоловіка та їхні стосунки, однак не приховує, що вони не лише закохані, а й друзі. Пара проговорює абсолютно все, між ними немає ніяких секретів. На думку Віталіни, саме так і має бути в подружжі.