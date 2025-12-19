Зірки "Емілі в Парижі" носять українські бренди: скільки коштує їхній одяг і аксесуари

18 грудня на Netflix відбулася прем'єра п'ятого сезону серіалу "Емілі в Парижі", і цього разу стилісти зробили особливий акцент на українських брендах.

Акторки Лілі Коллінз та Ешлі Парк з'явилися в одязі, прикрасах та головних уборах українського виробництва – пише 24 Канал.

Не пропустіть "Щедрик" серед руїн: хор довів до сліз виступом на зруйнованій теплоелектростанції ДТЕК

Так, Мінді двічі одягала розкішні сукні від українського бренду BALYKINA. У п'ятій серії вона постала в елегантній чорній сукні Carry Dress вартістю 39 900 гривень, а в десятому епізоді – в ніжній жовтій Sasha Dress за 36 540 гривень.

Carry Dress від BALYKINA / Скриншот з сайту

Sasha Dress від BALYKINA / Скриншот з сайту

Крім того, як пише Elle Ukraine, Мінді з'явилась в серіалі в зеленному кепі baker boy вартістю 16 980 гривень від Ruslan Baginskiy та солом'яному капелюху fedora, прикрашеному перлами, ціною 25 580 гривень.

В одній з серій вона постала в лавандовому кетсьюті з шортами від українського бренду спортивного одягу BetterMe вартістю 89 доларів (приблизно 3 763 гривень).

До того ж акторки серіалу неодноразово доповнювали свої образи прикрасами українського ювелірного бренду Guzema, серед яких сережки Tetra Flat з діамантами в білому золоті ($11 670), сережки Duo Orb ($2 830), сережки-гвоздики Butterfly у жовтому золоті ($1 300), чокери Flats ($3 660) і Butterfly ($3 500) з діамантами, сережки Chainfall у білому золоті ($6 920), а також каблучки Multi Orb ($2 220) і Eternal Flat з діамантами ($740).

Скільки коштують прикраси від Guzema, які з'явилися в п'ятому сезоні серіалу "Емілі в Парижі" / Скриншоти з сайту

Що відомо про п'ятий сезон "Емілі в Парижі"?