"Нарешті": суддя "МастеШеф․ Професіонали" Алекс Якутов із дружиною всиновили хлопчика
У родині відомого шеф-кухаря Алекса Якутова сталася особлива подія. Разом із дружиною Алею вони повідомили, що всиновили хлопчика.
Радісною новиною кулінар поділився в інстаграмі. За його словами, суд офіційно завершив процес усиновлення.
Офіційно Олександрович. Сьогодні суд поставив остаточну крапку в справі про усиновлення, задовольнивши нашу заяву. Нарешті,
– написав Якутов.
Також він поділився спільним фото з дружиною та сином.
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Раніше Аля Якутова у своїх соцмережах розповідала, що рішення взяти дитину в родину визріло вже давно. За її словами, пара одразу почала діяти, щойно стало зрозуміло, що усиновлення є єдиним можливим варіантом для них стати батьками. Проте сама процедура виявилася тривалою та вимагала проходження кількох складних етапів.
Збирати необхідний пакет документів майбутні батьки розпочали ще у травні 2024 року. Після цього подружжя успішно пройшло обов'язкові спеціалізовані курси для усиновлювачів, і лише тоді стартував безпосередній пошук малюка.
Дитину нам запропонували в службі у справах дітей, щоб дійшла наша черга знадобилося більше як рік,
– поділилася дружина ресторатора.
Довгоочікуване перше знайомство з Кірюшею відбулося 28 квітня 2026 року.
Хлопчик перебував у Ворзельському будинку дитини, що на Київщині.
Після закінчення курсів – рік очікування, і потім 1,5 місяця ми їздили до нього в дитячий будинок – поки готувались документи, щоб вже можна було додому забрати,
– розповідала Аля Якутова.
Хлопчик переїхав до нової родини ще на початку літа. Про це свідчить допис Алекса Якутова від 12 липня, у якому він написав, що їхній син уже місяць живе вдома.
Додамо, що останнім часом Алекс Якутов має ще один важливий привід для радості. Нещодавно стало відомо, що він став суддею нового сезону "МастерШеф. Професіонали", приєднавшись до Ектора Хіменеса-Браво та Володимира Ярославського.