Кулинар поделился радостной новостью в инстаграме. По его словам, суд официально завершил процесс усыновления.

Официально, Александрович. Сегодня суд поставил окончательную точку в деле об усыновлении, удовлетворив наше заявление. Наконец-то,

– написал Якутов.

Также он поделился совместным фото с женой и сыном.

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Ранее Аля Якутова в своих соцсетях рассказывала, что решение принять ребенка в семью созрело уже давно. По ее словам, пара приступила к действиям, как только стало ясно, что усыновление – единственный возможный вариант для них стать родителями. Однако сама процедура оказалась длительной и требовала прохождения нескольких сложных этапов.

Собирать необходимый пакет документов будущие родители начали еще в мае 2024 года. После этого супруги успешно прошли обязательные специализированные курсы для усыновителей, и только тогда начался непосредственный поиск малыша.

Ребенка нам предложили в службе по делам детей, чтобы дошла наша очередь, потребовалось более года,

– поделилась жена ресторатора.

Долгожданное первое знакомство с Кирюшей состоялось 28 апреля 2026 года.

Жена Алекса Якутова рассказала об усыновлении сына / Скриншот из ее инстаграм-сторис

Мальчик находился в Ворзельском доме ребенка, что в Киевской области.

Жена Алекса Якутова рассказала об усыновлении сына / Скриншот из ее инстаграм-сторис

После окончания курсов – год ожидания, а затем 1,5 месяца мы ездили к нему в детский дом – пока готовились документы, чтобы уже можно было забрать его домой,

– рассказала Аля Якутова.

Жена Алекса Якутова рассказала об усыновлении сына / Скриншот из ее инстаграм-сторис

Мальчик переехал в новую семью еще в начале лета. Об этом свидетельствует пост Алекса Якутова от 12 июля, в котором он написал, что их сын уже месяц живет дома.

Алекс Якутов с сыном и котом Лео / Фото из инстаграма ресторатора

Добавим, что в последнее время у Алекса Якутова появился еще один важный повод для радости. Недавно стало известно, что он стал судьей нового сезона "МастерШеф. Профессионалы", присоединившись к Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому.