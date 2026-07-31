Радісною новиною кулінар поділився в інстаграмі. За його словами, суд офіційно завершив процес усиновлення.

Офіційно Олександрович. Сьогодні суд поставив остаточну крапку в справі про усиновлення, задовольнивши нашу заяву. Нарешті,

– написав Якутов.

Також він поділився спільним фото з дружиною та сином.

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Раніше Аля Якутова у своїх соцмережах розповідала, що рішення взяти дитину в родину визріло вже давно. За її словами, пара одразу почала діяти, щойно стало зрозуміло, що усиновлення є єдиним можливим варіантом для них стати батьками. Проте сама процедура виявилася тривалою та вимагала проходження кількох складних етапів.

Збирати необхідний пакет документів майбутні батьки розпочали ще у травні 2024 року. Після цього подружжя успішно пройшло обов'язкові спеціалізовані курси для усиновлювачів, і лише тоді стартував безпосередній пошук малюка.

Дитину нам запропонували в службі у справах дітей, щоб дійшла наша черга знадобилося більше як рік,

– поділилася дружина ресторатора.

Довгоочікуване перше знайомство з Кірюшею відбулося 28 квітня 2026 року.

Дружина Алекса Якутова розповіла про всиновлення сина / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Хлопчик перебував у Ворзельському будинку дитини, що на Київщині.

Дружина Алекса Якутова розповіла про всиновлення сина / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Після закінчення курсів – рік очікування, і потім 1,5 місяця ми їздили до нього в дитячий будинок – поки готувались документи, щоб вже можна було додому забрати,

– розповідала Аля Якутова.

Дружина Алекса Якутова розповіла про всиновлення сина / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Хлопчик переїхав до нової родини ще на початку літа. Про це свідчить допис Алекса Якутова від 12 липня, у якому він написав, що їхній син уже місяць живе вдома.

Алекс Якутов з сином і котом Лєо / Фото з інстаграму ресторатора

Додамо, що останнім часом Алекс Якутов має ще один важливий привід для радості. Нещодавно стало відомо, що він став суддею нового сезону "МастерШеф. Професіонали", приєднавшись до Ектора Хіменеса-Браво та Володимира Ярославського.