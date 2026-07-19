Зустрічався з росіянкою, а зараз приписують роман з українською блогеркою: як живе Alekseev
Справжнє ім'я артиста Alekseev – Микита Алєксєєв. Народився він у Києві, хоча раніше називав себе білоруським співаком і навіть представляв цю країну на Євробаченні. Сьогодні ж найчастіше новини про артиста з'являються на фоні його особистого життя.
Перша популярність до співака прийшла на проєкті "Голос країни", де він був у команді зрадниці Ані Лорак. А першим хітом Alekseeva стала пісня з репертуару Ірини Білик "А я пливу", яку співак записав у власному аранжуванні. Серед інших пісень є також ті, які ви точно чули: "ОМА", "Пьяное солнце", "Снов Осколки", "Океанами стали", "Чувствую душой" тощо. Що відомо про особисте життя артиста і чим він займається сьогодні, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.
Роман із росіянкою та нові стосунки
У 2019 році артист офіційно підтвердив стосунки із ексучасницею "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Пара декілька років разом проживала у Києві та навіть завела собаку – французького бульдога Нео.
Чоловік навіть казав, що не проти створити з Уляною сім'ю та стати батьком. Загалом вони були разом 4 роки. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина виїхала за кордон, а потім повернулася в Україну. Після початку війни Синецькій, громадянці Росії, довелося стати на облік у СБУ, щоб легально перебувати в Україні.
У жовтні 2024 року співак заявив, що став холостяком.
В сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе. От я колись так подумав. Напевно, це буде відповідь,
– саме так Alekseev висловився про те, чому його стосунки з екссолісткою "ВІА Гри" Уляною Синецькою завершилися.
Що стосується колишньої артиста, то вона має посвідку на проживання в Україні. Мешкає співачка у Києві разом із собакою Нео.
Самого ж Alekseev почали частенько бачити у компанії української блогерки Даші Кубік.
Однак, пара досі так і не підтвердила стосунки. У червні цього року Alekseev з інтригою відповідав на запитання, чи закоханий він зараз.
Можливо, так,
– відповів виконавець.
Інтерв'юерка запитала, що повинно статися, щоб Alekseev та Даша Кубік нарешті розсекретили свої стосунки. На це співак також відповів з інтригою.
Я вам не зможу відповісти на це. Ну ви ж бачите, що ця гра нам не вдається,
– сказав артист.
Де зараз Alekseev
Артист живе та працює в Україні, але також гастролює за кордоном. До прикладу, на найближчий час у нього заплановані тури у Канаді. Раніше чоловік казав, що концерти мають мати благодійну мету, адже на цьому і полягає дозвіл, який він отримує на виїзд.
Минулого року виконавець відмовився від участі у фестивалі Лайми Вайкуле, адже дозвіл на виїзд би не отримав.
Микита також продовжує підтримувати військових, публікує на своїй сторінці збори на допомогу.
Також варто згадати і про українського продюсера Сергія Кузіна, який раніше співпрацював зі співачкою Ерікою. Сьогодні чоловік обрав життя за океаном.