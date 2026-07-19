Перша популярність до співака прийшла на проєкті "Голос країни", де він був у команді зрадниці Ані Лорак. А першим хітом Alekseeva стала пісня з репертуару Ірини Білик "А я пливу", яку співак записав у власному аранжуванні. Серед інших пісень є також ті, які ви точно чули: "ОМА", "Пьяное солнце", "Снов Осколки", "Океанами стали", "Чувствую душой" тощо. Що відомо про особисте життя артиста і чим він займається сьогодні, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

Роман із росіянкою та нові стосунки

У 2019 році артист офіційно підтвердив стосунки із ексучасницею "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Пара декілька років разом проживала у Києві та навіть завела собаку – французького бульдога Нео.

Чоловік навіть казав, що не проти створити з Уляною сім'ю та стати батьком. Загалом вони були разом 4 роки. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина виїхала за кордон, а потім повернулася в Україну. Після початку війни Синецькій, громадянці Росії, довелося стати на облік у СБУ, щоб легально перебувати в Україні.