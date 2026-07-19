Первую известность певец приобрел в шоу "Голос страны", где он выступал в команде "предательницы" Ани Лорак. А первым хитом Alekseeva стала песня из репертуара Ирины Билык "А я плыву", которую певец записал в собственном аранжировке. Среди других песен есть также те, которые вы наверняка слышали: "ОМА", "Пьяное солнце", "Осколки снов", "Океанами стали", "Чувствую душой" и другие. Что известно о личной жизни артиста и чем он занимается сегодня, узнайте в материале 24 Канала.
Роман с россиянкой и новые отношения
В 2019 году артист официально подтвердил отношения с бывшей участницей "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пара несколько лет прожила вместе в Киеве и даже завела собаку – французского бульдога Нео.
Мужчина даже говорил, что не против создать с Ульяной семью и стать отцом. В общей сложности они прожили вместе 4 года. После начала полномасштабного вторжения девушка уехала за границу, а затем вернулась в Украину. После начала войны Синецкой, гражданке России, пришлось встать на учет в СБУ, чтобы легально находиться в Украине.
Алексеев с Ульяной Синецкой / Фото из инстаграма певца
В октябре 2024 года певец заявил, что стал холостяком.
В смысле, что искали, счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя. Вот я когда-то так подумал. Наверное, это будет ответ,
– именно так Алексеев высказался о том, почему его отношения с экс-солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой закончились.
Что касается бывшей возлюбленной артиста, то у нее есть вид на жительство в Украине. Певица проживает в Киеве вместе со своей собакой Нео.
Самого же Alekseev стали довольно часто видеть в компании украинской блогерши Даши Кубик.
Никита Алексеев и Даша Кубик / Скриншот из видео
Однако пара до сих пор так и не подтвердила отношения. В июне этого года Алексеев интригующе ответил на вопрос, влюблен ли он сейчас.
Возможно, да,
– ответил исполнитель.
Интервьюерша спросила, что должно произойти, чтобы Алексеев и Даша Кубик наконец раскрыли свои отношения. На это певец также ответил интригующе.
Я вам не смогу ответить на этот вопрос. Ну, вы же видите, почему эта игра у нас не получается,
– сказал артист.
Даша и Никита в шоу "Мультитрек" / Фото из инстаграма шоу
Где сейчас Alekseev
Артист живет и работает в Украине, но также гастролирует за рубежом. Например, в ближайшее время у него запланированы гастроли в Канаде. Ранее мужчина говорил, что концерты должны преследовать благотворительную цель, ведь именно в этом и заключается разрешение, которое он получает на выезд.
В прошлом году исполнитель отказался от участия в фестивале Лаймы Вайкуле, ведь разрешение на выезд он бы не получил.
Никита также продолжает поддерживать военных, публикует на своей странице сбор средств на помощь.
Также стоит упомянуть украинского продюсера Сергея Кузина, который ранее сотрудничал с певицей Эрикой. Сегодня он выбрал жизнь за океаном.