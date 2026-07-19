Первую известность певец приобрел в шоу "Голос страны", где он выступал в команде "предательницы" Ани Лорак. А первым хитом Alekseeva стала песня из репертуара Ирины Билык "А я плыву", которую певец записал в собственном аранжировке. Среди других песен есть также те, которые вы наверняка слышали: "ОМА", "Пьяное солнце", "Осколки снов", "Океанами стали", "Чувствую душой" и другие. Что известно о личной жизни артиста и чем он занимается сегодня, узнайте в материале 24 Канала.

Роман с россиянкой и новые отношения

В 2019 году артист официально подтвердил отношения с бывшей участницей "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пара несколько лет прожила вместе в Киеве и даже завела собаку – французского бульдога Нео.

Мужчина даже говорил, что не против создать с Ульяной семью и стать отцом. В общей сложности они прожили вместе 4 года. После начала полномасштабного вторжения девушка уехала за границу, а затем вернулась в Украину. После начала войны Синецкой, гражданке России, пришлось встать на учет в СБУ, чтобы легально находиться в Украине.