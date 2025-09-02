Нещодавно лідер гурту O.Torvald Женя Галич різко висловився про вірусний хіт DREVO "Смарагдове небо". За молодого виконавця одразу заступилася Тіна Кароль, а тепер свою думку висловила й співачка Alena Omargalieva.

В ексклюзивному інтерв'ю вона поділилася враженнями від творчості DREVO та розповіла, як ставиться до критики колег у шоубізнесі, повідомляє Show24.

Так, Alena Omargalieva розповіла, що їй подобається творчість DREVO.

Я відчуваю в ньому музичність і талант. Мені подобається його стиль. Я тільки можу побажати йому успіхів. Тільки вперед,

– зазначила виконавиця.

І додала, що вважає зайвим критикувати чужу творчість.

Критикувати – це останнє, що ми можемо робити. Ми не критики, ми за творчість. Якщо людям це подобається, особливо більшості, значить це комусь потрібно. Якщо людина ще й може на цьому заробляти, то це взагалі супер. Вважаю, що критикувати чиюсь музику не потрібно. Кожна музика знаходить свого слухача,

– висловилась співачка.

Як виник скандал навколо пісні DREVO?

Фронтмен O.Torvald став учасником шоу "Критиканти" від Bezodnya Music, де розбирали сучасну українську музику. Там він доволі жорстко пройшовся по треку "Смарагдове небо", заявивши, що окрім яскравого приспіву у пісні нема нічого цікавого, і навіть назвав її "г*мном".

На такі слова відреагувала Тіна Кароль, яка у своєму телеграм-каналі наголосила, що некоректно, коли одні артисти публічно принижують роботу інших.

Це така кринжатіна… Я все одно стану на бік DREVO, бо молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це можливо з енної кількості пісень перша, яка вистрілила. Та дайте людині бути,

– сказала тоді співачка.

Згодом Галич пояснив, що не має особистої неприязні до DREVO, але хотів звернути увагу на важливість якісної музики, а не лише хітів, заснованих на "яскравому хук-рефрені".

Сам же DREVO згодом зізнався, що не планував відповідати на критику Галича. Водночас його приємно здивувала підтримка Тіни Кароль.