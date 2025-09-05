Українська співачка Alena Omargalieva розповіла про те, що було в райдері її дуету з Тамерланом. Також артистка поділилась, як їй вдається віддаватися глядачам на повну попри напружений графік.

Співачка Alena Omargalieva розповіла про свій райдер за лаштунками зйомок проекту Нового каналу "Хто зверху?", передає Show 24.

Цікаво Alena Omargalieva відверто зізналась, чи була криза у стосунках з чоловіком-воїном

Артистка розповіла, що зараз у її райдері немає нічого особливого. Але кілька років тому, коли вона ще виступала у складі дуету TamerlanAlena, у їхньому списку був один особливий пункт.

Раніше, коли ми з Тамерланом співали в дуеті, в нашому рейдері обов'язково була тарілочка селери, моркви і яблук для поні, якого ми нібито возимо з собою. За цим пунктом ми розуміли: якщо люди виконують райдер, ця тарілочка стоятиме на столі. Якщо її немає, значить, треба перевіряти, що там із побутовим і технічним райдером,

– розповідає Alena Omargalieva.



Alena Omargalieva / Фото Нового каналу

Alena Omargalieva про те, як відновлюється

У кожної зірки є свій секрет відпочинку – формат відновлення сил, який справді працює. Рецептом відновлення між зйомками та виступами поділилась й Alena Omargalieva.

Артистка розповіла, що намагається балансувати між роботою та відпочинком. Між концертами у неї є два дні: один на повноцінний вихідний, другий – коли потрібно їхати на наступний виступ.

Насамперед намагаюся провести час із сином, подивитися серіал, зараз це другий сезон "Венздей", поїсти щось смачне і просто повалятися на дивані. Проте насправді планів дуже багато: 5 листопада відбудеться великий сольний концерт у "Жовтневому". тому ми готуємо класне шоу,

– анонсувала Alena Omargalieva.

Виконавиця поділилась, що хоче здивувати своїх слухачів та глядачів, заспівати нові пісні. Вона любить свою діяльність та можливість контактувати з людьми й обмінюватися енергією.

"Тому навіть не можу назвати це роботою.. Мені не потрібно розвантажуватися, бо музика сама мене розвантажує. Єдине, що трапляється в артистів із шаленим графіком, – це нестача сну", – зізналась співачка.

Alena Omargalieva зараз – сольна співачка