Співачка Alena Omargalieva розповіла про свій райдер за лаштунками зйомок проекту Нового каналу "Хто зверху?", передає Show 24.

Цікаво Alena Omargalieva відверто зізналась, чи була криза у стосунках з чоловіком-воїном

Артистка розповіла, що зараз у її райдері немає нічого особливого. Але кілька років тому, коли вона ще виступала у складі дуету TamerlanAlena, у їхньому списку був один особливий пункт.

Раніше, коли ми з Тамерланом співали в дуеті, в нашому рейдері обов'язково була тарілочка селери, моркви і яблук для поні, якого ми нібито возимо з собою. За цим пунктом ми розуміли: якщо люди виконують райдер, ця тарілочка стоятиме на столі. Якщо її немає, значить, треба перевіряти, що там із побутовим і технічним райдером,

– розповідає Alena Omargalieva.



Alena Omargalieva / Фото Нового каналу

Alena Omargalieva про те, як відновлюється

У кожної зірки є свій секрет відпочинку – формат відновлення сил, який справді працює. Рецептом відновлення між зйомками та виступами поділилась й Alena Omargalieva.

Артистка розповіла, що намагається балансувати між роботою та відпочинком. Між концертами у неї є два дні: один на повноцінний вихідний, другий – коли потрібно їхати на наступний виступ.

Насамперед намагаюся провести час із сином, подивитися серіал, зараз це другий сезон "Венздей", поїсти щось смачне і просто повалятися на дивані. Проте насправді планів дуже багато: 5 листопада відбудеться великий сольний концерт у "Жовтневому". тому ми готуємо класне шоу,

– анонсувала Alena Omargalieva.

Виконавиця поділилась, що хоче здивувати своїх слухачів та глядачів, заспівати нові пісні. Вона любить свою діяльність та можливість контактувати з людьми й обмінюватися енергією.

"Тому навіть не можу назвати це роботою.. Мені не потрібно розвантажуватися, бо музика сама мене розвантажує. Єдине, що трапляється в артистів із шаленим графіком, – це нестача сну", – зізналась співачка.

Alena Omargalieva зараз – сольна співачка