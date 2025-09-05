Співачка Alena Omargalieva розповіла про свій райдер за лаштунками зйомок проекту Нового каналу "Хто зверху?", передає Show 24.
Артистка розповіла, що зараз у її райдері немає нічого особливого. Але кілька років тому, коли вона ще виступала у складі дуету TamerlanAlena, у їхньому списку був один особливий пункт.
Раніше, коли ми з Тамерланом співали в дуеті, в нашому рейдері обов'язково була тарілочка селери, моркви і яблук для поні, якого ми нібито возимо з собою. За цим пунктом ми розуміли: якщо люди виконують райдер, ця тарілочка стоятиме на столі. Якщо її немає, значить, треба перевіряти, що там із побутовим і технічним райдером,
– розповідає Alena Omargalieva.
Alena Omargalieva / Фото Нового каналу
Alena Omargalieva про те, як відновлюється
У кожної зірки є свій секрет відпочинку – формат відновлення сил, який справді працює. Рецептом відновлення між зйомками та виступами поділилась й Alena Omargalieva.
Артистка розповіла, що намагається балансувати між роботою та відпочинком. Між концертами у неї є два дні: один на повноцінний вихідний, другий – коли потрібно їхати на наступний виступ.
Насамперед намагаюся провести час із сином, подивитися серіал, зараз це другий сезон "Венздей", поїсти щось смачне і просто повалятися на дивані. Проте насправді планів дуже багато: 5 листопада відбудеться великий сольний концерт у "Жовтневому". тому ми готуємо класне шоу,
– анонсувала Alena Omargalieva.
Виконавиця поділилась, що хоче здивувати своїх слухачів та глядачів, заспівати нові пісні. Вона любить свою діяльність та можливість контактувати з людьми й обмінюватися енергією.
"Тому навіть не можу назвати це роботою.. Мені не потрібно розвантажуватися, бо музика сама мене розвантажує. Єдине, що трапляється в артистів із шаленим графіком, – це нестача сну", – зізналась співачка.
Alena Omargalieva зараз – сольна співачка
- На початку повномасштабного вторгнення артистка розпочала сольну кар'єру, адже її чоловік та репер Тамерлан долучився до Сил оборони. Alena Omargalieva зізналася, що це рішення було ризикованим.
- "Я дуже довго над цим думала. Просто розуміла, що треба щось робити. А ні в чому іншому, окрім музики, я себе не бачила. Тому вирішила починати сольну кар'єру та продовжувати займатися співом. Це дійсно було ризиковано, бо розуміла, що війна, що люди не в настрої, можливо, людям не до музики", – поділилась артистка.
- Alena Omargalieva зізналась, що почати власний шлях у музиці її надихнули відгуки в тіктоці на її пісню "На краю", з якої і почався сольний шлях.