Певица Alena Omargalieva рассказала о своем райдере за кулисами съемок проекта Нового канала "Кто сверху?", передает Show 24.
Интересно Alena Omargalieva откровенно призналась, был ли кризис в отношениях с мужем-воином
Артистка рассказала, что сейчас в ее райдере нет ничего особенного. Но несколько лет назад, когда она еще выступала в составе дуэта TamerlanAlena, в их списке был один особый пункт.
Раньше, когда мы с Тамерланом пели в дуэте, в нашем рейдере обязательно была тарелочка сельдерея, моркови и яблок для пони, которого мы якобы возим с собой. По этому пункту мы понимали: если люди выполняют райдер, эта тарелочка будет стоять на столе. Если ее нет, значит, надо проверять, что там с бытовым и техническим райдером,
– рассказывает Alena Omargalieva.
Alena Omargalieva / Фото Нового канала
Alena Omargalieva о том, как восстанавливается
У каждой звезды есть свой секрет отдыха – формат восстановления сил, который действительно работает. Рецептом восстановления между съемками и выступлениями поделилась и Alena Omargalieva.
Артистка рассказала, что пытается балансировать между работой и отдыхом. Между концертами у нее есть два дня: один на полноценный выходной, второй – когда нужно ехать на следующее выступление.
Прежде всего стараюсь провести время с сыном, посмотреть сериал, сейчас это второй сезон "Венздей", поесть что-то вкусное и просто поваляться на диване. Однако на самом деле планов очень много: 5 ноября состоится большой сольный концерт в "Октябрьском". поэтому мы готовим классное шоу,
– анонсировала Alena Omargalieva.
Исполнительница поделилась, что хочет удивить своих слушателей и зрителей, спеть новые песни. Она любит свою деятельность и возможность контактировать с людьми и обмениваться энергией.
"Поэтому даже не могу назвать это работой. Мне не нужно разгружаться, потому что музыка сама меня разгружает. Единственное, что случается у артистов с бешеным графиком, – это недостаток сна", – призналась певица.
Alena Omargalieva сейчас – сольная певица
- В начале полномасштабного вторжения артистка начала сольную карьеру, ведь ее муж и рэпер Тамерлан присоединился к Силам обороны. Alena Omargalieva призналась, что это решение было рискованным.
- "Я очень долго над этим думала. Просто понимала, что надо что-то делать. А ни в чем другом, кроме музыки, я себя не видела. Поэтому решила начинать сольную карьеру и продолжать заниматься пением. Это действительно было рискованно, потому что понимала, что война, что люди не в настроении, возможно, людям не до музыки", – поделилась артистка.
- Alena Omargalieva призналась, что начать собственный путь в музыке ее вдохновили отзывы в тиктоке на ее песню "На краю", с которой и начался сольный путь.