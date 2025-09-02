Интересно, что концерт Alena Omargalieva, состоявшийся 27 августа, стал ее пятым визитом во Львов за лето 2025 года. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для Show 24.

Львов стал особым городом для певицы, ведь именно здесь состоялся последний концерт группы TamerlanAlena накануне полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 Тамерлан присоединился к Силам Обороны, поэтому Алена со временем решила начать сольную карьеру.

Я очень долго над этим думала. Просто понимала, что надо что-то делать. А ни в чем другом, кроме музыки, я себя не видела. Поэтому решила начинать сольную карьеру и продолжать заниматься пением. Это действительно было рискованно, потому что понимала, что война, что люди не в настроении, возможно, людям не до музыки,

– призналась артистка.

Alena Omargalieva призналась, какой именно момент вдохновил ее начать собственный путь в музыке.

"Первые отзывы я увидела в тиктоке, когда выставила кусочек своей песни "На краю", с которой начался мой сольный путь. Я поняла, что людям это нужно, это им помогает, отвлекает или даже поддерживает. У меня очень много песен, посвященных военным и их женам. Поэтому я решила, что делаю все правильно", – заметила певица.

Alena Omargalieva добавила, что ее муж Тамерлан поддержал ее в решении самостоятельно заниматься музыкой. И продолжает поддерживать до сих пор.

Что известно о карьере Alena Omargalieva?