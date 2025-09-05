Украинская певица Alena Omargalieva рассказала о том, что было в райдере ее дуэта с Тамерланом. Также артистка поделилась, как ей удается отдаваться зрителям на полную, несмотря на напряженный график.

Певица Alena Omargalieva рассказала о своем райдере за кулисами съемок проекта Нового канала "Кто сверху?", передает Show 24.

Артистка рассказала, что сейчас в ее райдере нет ничего особенного. Но несколько лет назад, когда она еще выступала в составе дуэта TamerlanAlena, в их списке был один особый пункт.

Раньше, когда мы с Тамерланом пели в дуэте, в нашем рейдере обязательно была тарелочка сельдерея, моркови и яблок для пони, которого мы якобы возим с собой. По этому пункту мы понимали: если люди выполняют райдер, эта тарелочка будет стоять на столе. Если ее нет, значит, надо проверять, что там с бытовым и техническим райдером,

– рассказывает Alena Omargalieva.



Alena Omargalieva / Фото Нового канала

Alena Omargalieva о том, как восстанавливается

У каждой звезды есть свой секрет отдыха – формат восстановления сил, который действительно работает. Рецептом восстановления между съемками и выступлениями поделилась и Alena Omargalieva.

Артистка рассказала, что пытается балансировать между работой и отдыхом. Между концертами у нее есть два дня: один на полноценный выходной, второй – когда нужно ехать на следующее выступление.

Прежде всего стараюсь провести время с сыном, посмотреть сериал, сейчас это второй сезон "Венздей", поесть что-то вкусное и просто поваляться на диване. Однако на самом деле планов очень много: 5 ноября состоится большой сольный концерт в "Октябрьском". поэтому мы готовим классное шоу,

– анонсировала Alena Omargalieva.

Исполнительница поделилась, что хочет удивить своих слушателей и зрителей, спеть новые песни. Она любит свою деятельность и возможность контактировать с людьми и обмениваться энергией.

"Поэтому даже не могу назвать это работой. Мне не нужно разгружаться, потому что музыка сама меня разгружает. Единственное, что случается у артистов с бешеным графиком, – это недостаток сна", – призналась певица.

Alena Omargalieva сейчас – сольная певица