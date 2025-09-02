Співачка Alena Omargalieva 27 серпня виступила у Львові. Артистка поділилась, що у неї теплі почуття до цього міста, особливо враховуючи, як її приймають шанувальники.

Цікаво, що концерт Alena Omargalieva, що відбувся 27 серпня, став її п'ятим візитом до Львова за літо 2025 року. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для Show 24.

Львів став особливим містом для співачки, адже саме тут відбувся останній концерт гурту TamerlanAlena напередодні повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 Тамерлан долучився до Сил Оборони, тому Альона з часом вирішила розпочати сольну кар'єру.

Я дуже довго над цим думала. Просто розуміла, що треба щось робити. А ні в чому іншому, окрім музики, я себе не бачила. Тому вирішила починати сольну кар'єру і продовжувати займатися співом. Це дійсно було ризиковано, бо розуміла, що війна, що люди не в настрої, можливо, людям не до музики,

– зізналась артистка.

Alena Omargalieva зізналась, який саме момент надихнув її почати власний шлях у музиці.

"Перші відгуки я побачила в тіктоці, коли виставила шматочок своєї пісні "На краю", з якої почався мій сольний шлях. Я зрозуміла, що людям це потрібно, це їм допомагає, відволікає або навіть підтримує. У мене дуже багато пісень, присвячених військовим і їхнім дружинам. Тому я вирішила, що роблю все правильно", – зауважила співачка.

Alena Omargalieva додала, що її чоловік Тамерлан підтримав її у рішенні самостійно займатися музикою. Та продовжує підтримувати й досі.

Що відомо про кар'єру Alena Omargalieva?