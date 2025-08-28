Цієї осені Женя Галич виступить з двома концертами, пише Show 24. Виступ у Львові відбудеться 4 вересня на терасі !FESTrepublic, у Києві – 16 вересня на терасі "Гуллівер".

Музикант обіцяє більше, ніж просто концерт. Це особлива музична зустріч, де не буде вибухових рок-бітів, а лише акустика, щирість і драйв. Пісні під гітару стануть відвертою розмовою під зорями, а кожне слово й нота проникнуть у серце.

Женя Галич виконає як свої нові сольні роботи, так і улюблені хіти гурту O.Torvald у несподіваному форматі. Зокрема, "Без тебе", "Радіомережі", "Вирвана", "Наші люди всюди" та інші. Вони будуть впізнаваними, але з абсолютно іншим магічним звучанням.

Виступ Жені Галича може стати однією з найромантичніших подій цього вересня. Атмосфера дахів, максимум емоцій та жива музика, – цей вечір запам'ятається надовго.



Концерт Жені Галича / Фото пресслужби

Ціна квитка стартує від 590 до 1390 гривень на майданчику у Львові, а в Києві – від 590 до 2500 гривень. Подія розпочинається о 19:00.

