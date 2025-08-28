Цієї осені Женя Галич виступить з двома концертами, пише Show 24. Виступ у Львові відбудеться 4 вересня на терасі !FESTrepublic, у Києві – 16 вересня на терасі "Гуллівер".
Цікаво Зустріч з фанами й анонс четвертого Палацу спорту: у Львові відгримів концерт Артема Пивоварова
Музикант обіцяє більше, ніж просто концерт. Це особлива музична зустріч, де не буде вибухових рок-бітів, а лише акустика, щирість і драйв. Пісні під гітару стануть відвертою розмовою під зорями, а кожне слово й нота проникнуть у серце.
Женя Галич виконає як свої нові сольні роботи, так і улюблені хіти гурту O.Torvald у несподіваному форматі. Зокрема, "Без тебе", "Радіомережі", "Вирвана", "Наші люди всюди" та інші. Вони будуть впізнаваними, але з абсолютно іншим магічним звучанням.
Виступ Жені Галича може стати однією з найромантичніших подій цього вересня. Атмосфера дахів, максимум емоцій та жива музика, – цей вечір запам'ятається надовго.
Концерт Жені Галича / Фото пресслужби
Ціна квитка стартує від 590 до 1390 гривень на майданчику у Львові, а в Києві – від 590 до 2500 гривень. Подія розпочинається о 19:00.
Який ще концерт нещодавно відбувся у Києві?
- У Києві пройшов другий день прем'єри мюзиклу "Ребелія 1991" від творчого об'єднання МУР. Ця вистава - нагадування про шлях, який пройшов український народ до свободи.
- "Ребелія" означає "бунт", "спротив". У виставі слово перетворюється на маніфест. Адже незалежність України не була подарунком - її здобули боротьбою.
- У нашому матеріалі читайте детальніше про те, як пройшла вистава у Києві та які важливі події вона зобразила.