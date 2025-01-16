У ній – 72 роки історії світової культури: все, що треба знати про Алею слави в Голлівуді

Оригінальна назва Алеї зірок (інший варіант – Алеї слави) звучить так: Hollywood Walk of Fame. Вона розташована по обидва боки Голлівудського бульвару (Hollywood Boulevard) і Вайн Стріт (Vine Street).

Кожного року мільйони туристів приїжджають до Лос-Анджелеса, щоб не лише пройтись знаменитим Алелем, а й віднайти зірку кумира, а то й взагалі випадково зустріти на вулиці знаменитість. Цікаво, що упродовж усієї історії існування Алеї слави закрутилось чимало вигадок, які пов'язані з її створенням. У матеріалі Show 24 розповідаємо все, що відомо про одне з найпопулярніших місць Голлівуду, а також ділимось цікавими фактами, про які ви могли не знати.

Не пропустіть Повертаємось у 2012 рік – як пісня Gangnam style стала не тільки феноменом, а й мемом

Ідея створення та перша зірка

За інформацією різних джерел, кожне з них "приписує" ідею та ініціативу різним людям. Хтось каже, що ініціатором став президент Голлівудської Торгівельної палати – Джон Квіллін, інші віддають голос за Е. М. Стюарта – добровільного президента Торгівельної палати Голлівуду, а дехто називає імена власників компанії Anesco Construction Co. – Гаррі Томпсон і Гордон МакВільямс. Однак достеменно відомо, що говорити про це почали у 1953 році, а за мету ставили – символічне вшанування діячів індустрії розваг, які зробили вагомий внесок у сферах розвитку кіно, телебачення, звукозапису та радіо, а от театр додали дещо пізніше.

Дизайнер Олівер Вейсмюллер запропонував зробити зірки з рожевого терраццо та бронзовими вставками, що символізували б мистецтво. Остаточний дизайн затвердили у 1956 році. У тому ж році актриса Вірджинія Майо прибила першу зірку до Голлівудського бульвару, однак офіційне відкриття відбулось лиш за декілька років.

Зазначимо, що кожна зірка має відповідний знак, який пояснює, у якій сфері прославився її власник.

Кінокамера – за внесок у кіно.

Телевізор – за внесок у розвиток телебачення.

Фонограф – за внесок в індустрію звукозапису.

Радіомікрофон – за внесок у розвиток у галузі радіо.

Театральні маски – за внесок у розвиток театрального мистецтва.

Тематичні знаки на "зірках" Голлівуду / Скриншот з Вікіпедії

Щоб відбирати достойних номінантів, було створено спеціальну комісію, яка складалась з кількох людей. Цікаво, що тоді у її складі був сам Уолт Дісней, який також має зірку на Алеї слави.

Перші вісім зірок отримали: Олів Борден, Рональд Колман, Луїза Фазенда, Престон Фостер, Берт Ланкастер, Едвард Седжвік, Ернест Торренс і Джоан Вудворд – зірка саме цієї оскароносної акторки вважається найпершою на Алеї слави, яка поставила початок нової ери в Голлівуді 9 лютого 1960 року.

Зірка Джоан Вудворд на Алеї слави / Фото Getty images

Упродовж наступних двох років Алея поповнилась новими зірками у кількості 1,5 тисячі. Після цього процес дещо пригальмувався й наступна зірка з'явилась аж у 1968 році й належала вона комедійному актору Денні Томасу.

Цікаво, що місцеві жителі протестували щодо цієї ініціативи, адже вважали, що витрати на будівництво надто великі, а сама Алея зруйнує архітектурний вигляд району. Наприкінці 60-х років Голлівудський бульвар став справжнім притулком для наркозалежних і повій.

До слова, Чарлі Чаплін, який був зіркою німого кіно, отримав місце на Алеї слави аж у 1972 році. Тоді ж Голлівудську Алею віднесли до списку культурно-історичних пам'яток Лос-Анджелеса.

Умови отримання зірки на Алеї слави

Мабуть, шанувальники деяких знаменитостей неодноразово ставили запитання, чому їхній улюбленець досі не отримав зірку на Алеї. А відповідь доволі проста.

Спершу кандидати проходять відбір, а відповідна комісія вирішує, чи заслуговує ця людина місце на Алеї слави.

Обрані зірки мають заплатити орієнтовно 55 тисяч доларів за виготовлення та обслуговування своєї зірки.

Й обов'язковою умовою є присутність селебріті на відкритті, в іншому випадку – церемонії не буде. Знаменитостям дається 5 років на те, щоб обрати час і дату, коли б можна було провести відкриття.

Однак бувають випадки, що в улюбленців мільйонів бракне часу навіть упродовж п'яти років, щоб організувати церемонію. Але є і такі зірки, які категорично відмовились від того, щоб їхні імена були на Алеї.

Мадонна – їй запропонували зірку наприкінці 80-х років, коли творчість була на самому піку. Але виконавиця відмовилась від номінації, не назвавши причини.

– їй запропонували зірку наприкінці 80-х років, коли творчість була на самому піку. Але виконавиця відмовилась від номінації, не назвавши причини. Джулія Робертс – у 2019 році акторка була номінована на отримання зірки, однак вона відмовилась, заявивши, що їй байдуже, чи буде її ім'я на шматку землі в Голлівуді, чи ні.

– у 2019 році акторка була номінована на отримання зірки, однак вона відмовилась, заявивши, що їй байдуже, чи буде її ім'я на шматку землі в Голлівуді, чи ні. Клінт Іствуд – легендарного актора декілька разів номінували на зірку у різних категоріях, однак його відповідь завжди була одна – "ні".

– легендарного актора декілька разів номінували на зірку у різних категоріях, однак його відповідь завжди була одна – "ні". Вітні Г'юстон – у 1995 році знамениту співачку призначили на присвоєння зірки, однак ні знаменитість, ні її команда не проявили жодної ініціативи щодо проведення церемонії. Як виявилось пізніше, співачка не хотіла, "щоб на її ім'я наступали ногами".

– у 1995 році знамениту співачку призначили на присвоєння зірки, однак ні знаменитість, ні її команда не проявили жодної ініціативи щодо проведення церемонії. Як виявилось пізніше, співачка не хотіла, "щоб на її ім'я наступали ногами". Мухаммед Алі – боксер погодився на те, щоб його ім'я прикрашало Алею слави, однак відповідно до релігійних переконань, він не хотів, щоб люди наступали на ім'я Мухаммед. Тому було прийнято рішення, розмістити зірку спортсмена біля його меморіальної дошки на стіні театру "Долбі". До слова, це перша та єдина зірка, яка розміщена на стіні, а не на тротуарі.

Зірка Мухаммеда Алі розміщена на стіні театру / Фото Getty images

Цікаві факти про Алею слави

Джин Отрі – американський актор, який має по зірці в кожній з категорій.

Майкл Джексон був першим, хто отримав дві зірки в одній і тій же категорії: як сольний виконавець і як член групи The Jackson 5.

Майкл Джексон отримав зірку на Алеї слави / Фото Getty images

На Алеї знайшлось місце й для американських політиків, серед яких: Рональд Рейган – 40-й президент США, який став першим з усіх президентів, хто отримав зірку (за роль у фільмі "Ковбой з Брукліна"). Арнольд Шварценеггер – другий губернатор Каліфорнії, який увічнив своє ім'я на Алеї, а також Дональд Трамп – новообраний президент США.

Дональд Трамп має зірку на Алеї слави / Фото Getty images

У 1978 році Міккі Маус став першим мультиплікаційним персонажем, який отримав зірку на Голлівудському бульварі.

У 2005 році вперше на Голлівудській алеї слави була вшанована компанія як організація, і цією компанією став Діснейленд. Зірку було присвячено на честь 50-річчя парку розваг, який відкрився у 1955 році в Анахаймі, штат Каліфорнія. Діснейленд став першим тематичним парком, відзначеним такою честю.

Макс Фактор (Максиміліан Абрамович Факторович) – винахідник у сфері косметики та гриму, отримав зірку на Голлівудській Алеї слави за свій величезний внесок у кіновиробництво. Його досягнення зробили революцію в індустрії краси, особливо у зв'язку з гримом для кіно. Макс Фактор розробив косметику, яка була адаптована для зйомок у чорно-білому кіно, а згодом – для кольорового. Його клієнтами були такі легенди, як Джоан Кроуфорд, Мерилін Монро та Джин Харлоу.

Годзілла – єдиний кіномонстр, який має свою зірку на Голлівудській Алеї слави. Зірка була присвячена цьому культовому персонажу 29 листопада 2004 року, з нагоди святкування 50-річчя Годзілли після виходу першого фільму в 1954 році.

Hanna-Barbera є єдиною мультиплікаційною студією, яка отримала власну зірку на Алеї слави. Зірка була встановлена в 1976 році, щоб відзначити внесок студії у розвиток анімаційної індустрії. Зокрема, їхньому виробництву належать персонажі, як: Флінтстоуни (The Flintstones), Скубі-Ду (Scooby-Doo), Джетсони (The Jetsons), Том і Джеррі (Tom and Jerry) та багато інших.

Крім того, чимало зірок були викрадені з Алеї. Зірку легендарного актора Грегорі Пека було викрадено у 2005 році. Її знайшли через кілька днів, і пізніше відновили на Алеї.

було викрадено у 2005 році. Її знайшли через кілька днів, і пізніше відновили на Алеї. У 1970-х роках зірку музиканта та актора Джина Отрі викрали. Її також замінили після інциденту.

викрали. Її також замінили після інциденту. Зірка Дональда Трампа , присвячена йому як телевізійній особистості, була неодноразово пошкоджена, а у 2018 році частково викрадена. Після цього її відновили.

, присвячена йому як телевізійній особистості, була неодноразово пошкоджена, а у 2018 році частково викрадена. Після цього її відновили. У 2000 році було викрадено кілька зірок, зокрема Джеймса Стюарта та Кірка Дугласа. Злодії зняли їх під час реконструкції тротуару. Зірки замінили, але доля оригіналів невідома.

Алея слави сьогодні

Цікаво, що спочатку планувалося створити лише 2500 зірок, а тепер їхня кількість перевищує 2700. У 2023 році українські активісти розмістили біля зірок на Алеї слави тимчасові наліпки з тваринами, які через російську агресію можуть назавжди зникнути з України. Серед них: степовий орел, бурий ведмідь, євроазійська рись, чорний лелека та крапчаста сипуха.

Українські активісти розмістили на Алеї слави наліпки з тваринами / Фото UAnimals

Сьогодні у різних країнах світу з'являються прототипи Алеї слави зі своїм значенням, однак найпопулярнішою залишається голлівудська історія.