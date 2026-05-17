Металевий корсет, танцівники й потужний вокал: представниця Польщі виступила на Євробаченні-2026

Представниця Польщі Alicja цьогоріч потрапила у гранд-фінал Євробачення з конкурсним треком Pray. За результатами голосування артистка посіла 12 місце.

Яким був виступ Alicja, що відомо про співачку та її участь в Євробаченні – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Представниця Польщі виконала пісню Pray – це енергійний трек у стилі R&B з елементами госпелу. У ньому Alicja співає про віру в себе, внутрішню силу та вміння долати труднощі й рухатися вперед, попри життєві виклики.

На сцені у Відні співачка з'явилася у сріблястому металевому корсеті, який підкреслює талію. Образ доповнили вільні чорні штани з високою посадкою, що додали образу контрасту. З прикрас вона обрала аксесуар на руку та сережки в тон корсета. Спочатку Alicja виступала сама, а згодом до неї приєдналися танцівники, які з'явилися на спеціальній платформі та додали номеру динаміки.

Що відомо про представницю Польщі на Євробаченні-2026?

Alicja – польська співачка та авторка пісень, яка стала відомою після перемоги у шоу The Voice of Poland. У своїй творчості вона поєднує R&B та соул. Останні її пісні часто засновані на особистому досвіді. У 2024 році артистка випустила свій дебютний альбом nie wracam, до якого увійшли кілька популярних треків, зокрема Spokojnie panowie, nie wracam, Za dużo łez та W co ty dziś grasz.

Зараз вона працює над першим англомовним альбомом, щоб вийти на міжнародну аудиторію.

Цікаво, що у 2020 році Alicja вже вигравала польський Національний відбір із піснею Empires, однак тоді Євробачення скасували через пандемію COVID-19, і вона так і не змогла представити країну на міжнародній сцені.