Не хочу, – зірка "Жіночого кварталу" Блажкевич виїжджає з родиною з Києва та скаржиться на ціни

Зірка "Жіночого кварталу" та учасниця команди "Тріо Різні" Аліна Блажкевич вирішила виїхати з Києва разом із родиною. Причиною такого рішення стала безпекова ситуація в столиці.

Та під час підготовки до переїзду акторка зіткнулася з несподіваною проблемою – перевезенням речей. Про це Блажкевич розповіла в інстаграм-сторіс.

Артистка зізналася, що їй нелегко залишати Київ, однак нинішні обставини змусили родину шукати безпечніше місце для життя.

Друзі. Поділюсь. Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно. Я не хочу. Але…

– написала Блажкевич.

Точне місто, куди вони планують переїхати, Аліна не назвала, зазначивши лише, що це буде одна із західних областей України.

Аліна Блажкевич виїжджає з Києва разом із родиною / Скриншот з інстаграм-сторіс alinablazhkevych

Окремо акторка поділилася труднощами, які виникли під час організації переїзду. За її словами, вартість перевезення особистих речей із Києва настільки висока, що, можливо, простіше буде залишити їх і придбати все необхідне вже на новому місці. Блажкевич навіть звернулася до підписників із проханням поділитися досвідом і порадити доступніші варіанти перевезення.

Аліна Блажкевич прокоментувала переїзд з Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс alinablazhkevych

Нагадаємо, що Аліна Блажкевич перебуває у шлюбі з Романом Блажкевичем, із яким одружилася в серпні 2020 року. У 2024 році в подружжя народився син.

Аліна Блажкевич з чоловіком і сином / Фото з інстаграм-сторінки alinablazhkevych

Раніше про переїзд також повідомляла акторка Вікторія Маремуха, яка виїхала за кордон разом із чотирирічним сином.