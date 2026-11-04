Не хочу, – звезда "Женского квартала" Блажкевич уезжает с семьей из Киева и жалуется на цены

Алина Блажкевич / Фото с страницы в инстаграме alinablazhkevych
Звезда "Женского квартала" и участница команды "Трио Разные" Алина Блажкевич решила уехать из Киева вместе с семьей. Причиной такого решения стала ситуация с безопасностью в столице.
Однако во время подготовки к переезду актриса столкнулась с неожиданной проблемой – перевозкой вещей. Об этом Блажкевич рассказала в инстаграм-сторис.
популярные видео
Артистка призналась, что ей нелегко покидать Киев, однако нынешние обстоятельства вынудили семью искать более безопасное место для жизни.
Друзья. Поделюсь. Наша семья решила чкурнуть из Киева из-за ситуации с безопасностью. Мне грустно. Я не хочу. Но…
Точный город, куда они планируют переехать, Алина не назвала, отметив лишь, что это будет одна из западных областей Украины.
Отдельно актриса поделилась трудностями, которые возникли при организации переезда. По ее словам, стоимость перевозки личных вещей из Киева настолько высока, что, возможно, проще будет оставить их и приобрести все необходимое уже на новом месте. Блажкевич даже обратилась к подписчикам с просьбой поделиться опытом и посоветовать более доступные варианты перевозки.
Напомним, что Алина Блажкевич состоит в браке с Романом Блажкевичем, за которого вышла замуж в августе 2020 года. В 2024 году у супругов родился сын.
Ранее о переезде также сообщала актриса Виктория Маремуха, которая уехала за границу вместе с четырехлетним сыном.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии