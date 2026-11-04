Не хочу, – зірка "Жіночого кварталу" Блажкевич виїжджає з родиною з Києва та скаржиться на ціни

Аліна Блажкевич / Фото з інстаграм-сторінки alinablazhkevych
Зірка "Жіночого кварталу" та учасниця команди "Тріо Різні" Аліна Блажкевич вирішила виїхати з Києва разом із родиною. Причиною такого рішення стала безпекова ситуація в столиці.
Та під час підготовки до переїзду акторка зіткнулася з несподіваною проблемою – перевезенням речей. Про це Блажкевич розповіла в інстаграм-сторіс.
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Артистка зізналася, що їй нелегко залишати Київ, однак нинішні обставини змусили родину шукати безпечніше місце для життя.
Друзі. Поділюсь. Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно. Я не хочу. Але…
Точне місто, куди вони планують переїхати, Аліна не назвала, зазначивши лише, що це буде одна із західних областей України.
Окремо акторка поділилася труднощами, які виникли під час організації переїзду. За її словами, вартість перевезення особистих речей із Києва настільки висока, що, можливо, простіше буде залишити їх і придбати все необхідне вже на новому місці. Блажкевич навіть звернулася до підписників із проханням поділитися досвідом і порадити доступніші варіанти перевезення.
Нагадаємо, що Аліна Блажкевич перебуває у шлюбі з Романом Блажкевичем, із яким одружилася в серпні 2020 року. У 2024 році в подружжя народився син.
Раніше про переїзд також повідомляла акторка Вікторія Маремуха, яка виїхала за кордон разом із чотирирічним сином.
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