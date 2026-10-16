Аліна Доротюк повідомила про смерть 29-річного брата, обставини якої з'ясовуватиме слідство

У родині журналістки Аліни Доротюк сталася втрата: помер її двоюрідний брат Роман. Чоловікові було 29 років. Перед смертю він перебував у лікарні у вкрай тяжкому стані та переніс дві операції.

Про це інтерв'юерка розповіла в інстаграмі. За словами Аліни, звістку про госпіталізацію брата вона отримала від сестри, щойно вийшла з інтерв'ю у Слави Дьоміна.

У наступні дні Роману зробили дві трепанації черепа. Однак згодом медики попередили родину, що потрібно готуватися до найгіршого.

Після того, як йому зробили дві трепанації черепа у наступні дні, лікарі сказали нам готуватися до найгіршого сценарію. Мого брата більше нема. Обставини смерті нині з'ясовуватиме слідство,

– написала Доротюк.

Що призвело до тяжкого стану Романа, журналістка не розповіла.

Аліна зізналася, що зараз її сім'я переживає один із найважчих періодів. Вона подякувала всім, хто залишає теплі слова під інтерв'ю та надсилає їй повідомлення.

Цей допис не для того, щоб ви жаліли мене. Я – сильна. Але людина стає ще сильнішою, коли відчуває підтримку,

– зазначила журналістка.

Наприкінці звернення Доротюк попросила підписників помолитися за брата.

І помоліться за душу мого брата Романа, якому назавжди 29,

– написала вона.

Нагадаємо, що під час прощання з Венею Влад Куран поділився зворушливими спогадами про нього. За словами гумориста, друг умів зберігати оптимізм навіть у найважчі періоди.



