Об этом интервьюерша рассказала в инстаграме. По словам Алины, о госпитализации брата ей сообщила сестра, как только она вышла из интервью у Славы Демина.
В последующие дни Роману сделали две трепанации черепа. Однако впоследствии медики предупредили семью, что нужно готовиться к худшему.
После того, как ему сделали две трепанации черепа в последующие дни, врачи сказали нам готовиться к худшему сценарию. Моего брата больше нет. Обстоятельства смерти сейчас будет выяснять следствие,
– написала Доротюк.
Что привело к тяжелому состоянию Романа, журналистка не рассказала.
Алина призналась, что сейчас ее семья переживает один из самых тяжелых периодов. Она поблагодарила всех, кто оставляет теплые слова под интервью и присылает ей сообщения.
Этот пост не для того, чтобы вы меня жалели. Я – сильная. Но человек становится еще сильнее, когда чувствует поддержку,
– отметила журналистка.
В конце обращения Доротюк попросила подписчиков помолиться за брата.
И помолитесь за душу моего брата Романа, которому навсегда осталось 29,
– написала она.
Напомним, что во время прощания с Веней Влад Куран поделился трогательными воспоминаниями о нем. По словам юмориста, друг умел сохранять оптимизм даже в самые тяжелые периоды.