Куран виголосив промову 15 жовтня у Спасо-Преображенському соборі, де рідні та колеги прощалися з артистом. Він зізнався, що спокійна відповідь Венедчука часом його дратувала. Водночас саме в ній, на його думку, проявлялася особлива риса друга. Про це повідомило видання Оboz.ua.

Є фраза, яку він часто казав. Він казав мені постійно, що все нормально. Вона мене дуже бісила. Цей оптимізм – це закладено в нього, це його суперсила,

– розповів Влад.

За спогадами Курана, Олександр підтримував його, коли той забував слова, і так само відповідав на занепокоєння щодо власних труднощів.

Коли усе у нього було погано, я кажу: "Саш, все погано". Він каже: "Все нормально",

– пригадав комік.

У промові Влад також згадав інсульт і кому, які пережив Венедчук. Куран наголосив, що оптимізм друга був щирим.

Він щиро у це вірив. Коли були дні, коли все чорне, все сіре, – у нього завжди усе було нормально,

– сказав він.

Влад Куран поділився спогадами про Веню / відео oboz.ua

Нагадаємо, Олександр Венедчук помер 13 жовтня у віці 32 років. Причину смерті його колеги не повідомили.

На початку 2025 року артист переніс крововилив у мозок. Після операцій він проходив відновлення, про яке розповідав підписникам. У грудні того ж року Венедчук залишив колектив "Ветерани космічних військ".