Аліна Гросу показала підрослого сина-богатиря: риси хлопця видають таємничого батька

Українська співачка Аліна Гросу потішила прихильників новими кадрами зі своїм первістком Марком-Ґабріелем. Малюкові виповнилося чотири місяці. Його зіркова мама каже, що хлопчик наскільки сильно підріс, що навіть переріс свій одяг.

У своїх Stories в інстаграмі виконавиця опублікувала відео, на якому дитина позує у блакитному боді та кепці поруч зі святковим бенто-тортиком. Вигляд первісток артистки має справжнього богатиря – малюк росте настільки стрімко, що навіть вже носить одяг не на свій вік. До речі, раніше Аліна розповідала, що Марк-Ґабріель у свої місяці вже навіть вміє фліртувати.

Нам тут 4 місяці стукнуло. Але ми трохи переростки. Переросли одяг на 6 – 9 місяців… вже купуємо на 9 – 12,

– каже Гросу.



Син Аліни Гросу / скрин сториз

Окрім швидких темпів росту, увагу привертає й зовнішність малюка. У мережі вже давно ширяться чутки, що батьком дитини є російський актор Роман Полянський, з яким співачці довгий час приписували роман. На нових кадрах, де хлопчик значно підріс, користувачі мережі знову намагаються розгледіти в його рисах обличчя відомого батька.



Син Гросу та Полянського / скрин сториз



Аліна Гросу і Роман Полянський / фото з інстаграму

Що сказати, риси хлопця дійсно видають батька Романа, хоч офіційно у соцмережах Аліна не оголошувала його своїм чоловіком. Співачка каже, що не приховує його у звичайному житті, проте має право на таємницю у соцмережах.