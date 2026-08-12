В своих Stories в инстаграме певица опубликовала видео, на котором малыш позирует в голубом боди и кепке рядом с праздничным бенто-тортиком. Первенец артистки выглядит как настоящий богатырь – малыш растет настолько стремительно, что даже уже носит одежду не по своему возрасту. Кстати, ранее Алина рассказывала, что Марк-Габриэль в свои месяцы уже даже умеет флиртовать.

Нам здесь исполнилось 4 месяца. Но мы немного переросли. Переросли одежду на 6 – 9 месяцев… уже покупаем на 9 – 12,

– говорит Гросу.



Сын Алины Гросу / скриншот сторис

Помимо быстрых темпов роста, внимание привлекает и внешность малыша. В сети уже давно ходят слухи, что отцом ребенка является российский актер Роман Полянский, с которым певице долгое время приписывали роман. На новых кадрах, где мальчик значительно подрос, пользователи сети снова пытаются разглядеть в его чертах лица известного отца.

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Сын Гросу и Полянского / скриншот сторис



Алина Гросу и Роман Полянский / фото из инстаграма

Что сказать, черты мальчика действительно выдают отца Романа, хотя официально в соцсетях Алина не объявляла его своим мужем. Певица говорит, что не скрывает его в обычной жизни, однако имеет право на конфиденциальность в соцсетях.