Співачка Аліна Гросу вже п'ять років перебуває у шлюбі, однак досі не показує чоловіка в соцмережах. Артистка пояснювала, що коханий не користується соціальними мережами.

Водночас пара не приховує стосунків у повсякденному житті, а в ЗМІ неодноразово припускали, що обранцем виконавиці є російський актор Роман Полянський. Нещодавно Гросу побувала у Львові, де зустрілася з блогером Ніколасом Кармою, який запитує у перехожих, скільки коштує їхній look. Під час цієї зустрічі співачка розповіла не лише про свій образ, а й поділилася подробицями сімейного життя. Зокрема, розкрила, чим заробляє її чоловік і як вони розподіляють сімейні гроші. Ролик вийшов на інстаграм-сторінці Ніколаса Карми.

Коли блогер запитав про особисте життя, Аліна зауважила, що, здається, всі вже розуміють, хто її чоловік. Імовірно, так артистка натякнула на Романа Полянського, хоча прямо його імені не назвала.

Також співачка розповіла, що вони з чоловіком мають спільний бюджет. Основний заробіток самої Аліни пов'язаний із музикою, а її обранець працює над створенням кліпів і займається організацією вистав за кордоном – переважно в Європі та США.

Так, спільний сімейний бюджет. Я живу на його гроші трохи і на свої. Ми знайомі з моїх 23-х і одружені п’ять років. Мої кліпи ми знімаємо разом і чужі. Вистави також проводить, але більше Європа, Америка,

– зізналася виконавиця.

До слова, раніше Аліна Гросу розповідала про те, яким батьком для їхнього сина є її чоловік.